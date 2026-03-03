Iz Abu Dhabija za Net.hr: 'Skinuli su rakete, ali ljudi i dalje idu na posao'

SAD je pozvao svoje građane da napuste zemlje Bliskog istoka zbog "ozbiljnog sigurnosnog rizika" uslijed sve veće eskalacije u regiji.

U sigurnosnom ažuriranju objavljenom 2. ožujka, odjel je savjetovao Amerikancima u Bahreinu, Egiptu, Iranu, Iraku, Izraelu, Zapadnoj obali i Gazi, Jordanu, Kuvajtu, Libanonu, Omanu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Siriji, UAE i Jemenu da odu "sada komercijalnim putem".

Prema pisanju Gulf Newsa iz Ujedinjenih arapskih emirata, Američko veleposlanstvo u Rijadu bilo je meta dva iranska drona. Došlo je do lokalnog požara s manjom materijalnom štetom na zgradi, rekao je u utorak službeni glasnogovornik saudijskog Ministarstva obrane.

Američko veleposlanstvo zamolilo je američke građane da se sklone gdje god se nalaze.

Security Alert: Consular Appointments Cancelled – U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia (Mar. 3, 2026)



The U.S. Mission to Saudi Arabia is closed on Tuesday, March 3. All routine and emergency American Citizen Services appointments are cancelled. The shelter in place… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

Net.hr u kontaktu je s ljudima na području Ujedinjenih arapskih emirata, opisuju nam da je tijekom srijede bilo općenito bilo prilično mirno.

U Abu Dhabiju u ponedjeljak relativno mirno

Razgovarali smo u u ponedjeljak navečer sa stanovnikom Abu Dhabija, inače porijeklom iz naše regije (identitet poznat redakciji), koji neko vrijeme živi i radi u tom gradu. Tijekom dana, potvrđuje nam, bilo je mirno.

"U nedjelju su skinuli nekoliko raketa, ali je mirno, ok je. Ljudi su i dalje išli na posao, ja sam također najnormalnije otišao na svoj posao. Sve je puno ljudi, dućani rade i police su pune. Istina je da su jedino ljudi na aerodromu bili izgubljeni jer nema letova, što je normalno zbog raketa", govori nam.

Štoviše, prema njegovim riječima stanje i opuštenije pa nam navodi da su čak on i supruga išli na bazen još u nedjelju. Od ljudi u Dubaiju također doznajemo da je u ponedjeljak bilo relativno mirno, da se ljudi ipak osjećaju sigurno unatoč svim napetostima.

Inače, Air Arabia je u utorak objavila da letovi prema i iz UAE biti obustavljeni do 15 sati u srijedu, 4. ožujka 2026.

Letovi za Libanon, Jordan, Siriju i Irak bit će obustavljeni do 5. ožujka 2026.

Od 28. veljače planirano je 32.003 leta s Bliskog istoka ili s njega, od kojih je 12.903 otkazano, što čini 40,3 posto ukupnog broja, rekla je tvrtka za analitiku zrakoplovstva, donosi Gulf News.

Razgovarali smo i s Indijcem koji inače radi u Dubaiju kao vozač taksija, i on nam potvrđuje da je stanje pod kontrolom i da se stanovnici osjećaju sigurnima.

Otkazano dvije trećine letova

Khaleejtimes je objavio kako se organizira ograničen broj letova s nadležnim tijelima, podložno operativnim i sigurnosnim odobrenjima. Dodaje i da će putnike izravno obavijestiti o letovima. Dodali su i da se od 28. veljače planiralo 32.003 leta s Bliskog istoka ili s njega, od kojih je 12.903 otkazano, što čini 40,3 posto ukupnog broja.

Lokalne vlasti u Ajmanu, jednom od emirata, u utorak su objavile kako prate lance opskrbe usred napetosti kako bi osigurale da se maloprodajne trgovine redovito i nesmetano opskrbljuju osnovnom robom, s obiljem dostupnih zaliha i stabilnim tempom opskrbe.

Ministarstva obrane Katara i UAE podijelila su infografike koji prikazuju dosadašnji broj iranskih napada na obje zemlje.

Prema podacima do 2. ožujka, Iran je ispalio 174 projektila, presreli su njih 161 dok ih je 13 palo u more. Također je ispalio i osam krstarećih raketa, a presreli su njih 8. Također su poslali 689 dronova, do kojih su 645 presreli.

