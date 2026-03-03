FREEMAIL
PROBLEMI ZA DEVETKU /

Jose Mourinho zadao težak udarac Dalićevoj uzdanici: Uništava li mu američki san?

Foto: Maciej Rogowski/Alamy/Profimedia

Ove sezone je zabio ukupno 6 golova u 34 nastupa što je puno premalo

3.3.2026.
10:53
Dominik Franculić
Maciej Rogowski/Alamy/Profimedia
Franjo Ivanović bio je velika priča ljetnog prijelaznog roka kada je za 22 milijuna eura prešao iz belgijskog Uniona u Benficu. Počeo je dobro pod Brunom Lageom, igrao je i zabijao, a bio i prvi izbor Zlatka Dalića u vrhuški hrvatskog napada. 

Onda je došao Jose Mourinho na klupu Benfice i stvari su za Franju krenule malo po malo nizbrdo. 23. rujna je protiv Rio Avea bio starer, a od tada ga nismo vidjeli u početnih 11 Benfice u portugalskom prvenstvu. Između 11. i 17. kola skupio je redom: minutu, 26, 4, 13, 9, 10, 3. Onda je uslijedilo pet utakmica u kojima je bio na klupi pa je prije dva tjedna odigrao 19 minuta protiv AVS-a, da bi u posljednjem kolu dočekao najgori udarac.

Ivanović protiv Gil Vincentea u ponedjeljak nije bio niti u zapisniku. Nije riječ o ozljedi, dakle Mourinho ga jednostavno nije vidio u konkurenciji. Moguće je da je to jedna od metoda Special Onea da probudi napadača koji je dugo bez pogotka, ali SP je pred vratima i Ivanović je sigurno zabrinut. Franko Kovačević igra odličnu sezonu, Ante Budimir je sigurno ispred, tu je Andrej Kramarić te Igor Matanović i Ivanović je sigurno zabrnut.

Ove sezone je zabio ukupno 6 golova u 34 nastupa što je puno premalo. A u tih 34 utakmice odigrao je tek 35 minuta u prosjeku. Zlatko Dalić nikako ne može mirno spavati kada zna da mu je jedna od glavnih napadačkih uzdanica u takvoj formi samo tri mjeseca uoči početka SP-a. 

Franjo IvanoviĆBenficaJose MourinhoHrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićSvjetsko Prvenstvo 2026.
