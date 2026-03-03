Iranske nogometašice potezom pri izvođenju himne poslale jasnu poruku

Nogometašice Irana u ponedjeljak su otvorile Azijski kup protiv Južne Koreje, Iranke su u Gold Coastu u Australiji izgubile 3:0, ali ono što su napravile prije početka utakmice, oduševilo je svijet.

Naime, iranske su nogometašice odbile pjevati himnu. Nijemo su stajale prilikom izvođenja himne i tako zauzele svoj stav u teškoj situaciji u Iranu i protestirale protiv islamskog režima. Izbornici Marziyeh Jafari čak je pobjegao i smiješak kada je vidjela potez svoje momčadi.

A defying silence



The Iranian women’s football national team REFUSED to sing the anthem of the Islamic regime.



Side note: By the time their next game comes up, they probably don’t even have to wear those hijabs anymore. pic.twitter.com/YrqJaYpnln — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 2, 2026

Ova tišina je posebno zaglušujuća nakon potvrđenih američko-izraelskih napada tijekom vikenda u kojima je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran je od tada uzvratio ispaljivanjem raketa i dronova na Izrael i regionalne zemlje u kojima se nalaze američki saveznici ili vojne baze, uključujući Bahrein i Katar.

POGLEDAJTE VIDEO: Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi