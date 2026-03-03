Klub potvrdio: Ronaldo ipak nije pobjegao iz Saudijske Arabije unatoč napetoj situaciji

Iako je ranije bilo informacija kako je Cristiano Ronaldo svojim privatnim zrakoplovom napustio Saudijsku Arabiju uslijed rata na Bliskom istoku, ta se informacija pokazala netočnom.

Ronaldo je i dalje u Rijadu, što je potvrdio njegov klub Al-Nassr objavom "ekipe s treninga" na svojim društvenim mrežama. Osim legendarnog Portugalca, tu su još i druge velike zvijezde lidera saudijskog prvenstva, uključujući i hrvatskog veznjaka Marcela Brozovića.

Al-Nassr je trenutno vodeća momčad saudijske lige sa 61 bodom, dva više od drugoplasiranog Al-Ahlija i tri više od trećeplasiranog Al-Hilala. U posljednjoj utakmici protiv Al Fayhe Ronaldo je promašio jedanaesterac i kasnije napustio teren zbog ozljede.

Ove je sezone nekada najbolji igrač na svijetu za Saudijce postigao 22 pogotka u 26 utakmica.

