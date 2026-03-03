FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TU JE /

Klub potvrdio: Ronaldo ipak nije pobjegao iz Saudijske Arabije unatoč napetoj situaciji

Klub potvrdio: Ronaldo ipak nije pobjegao iz Saudijske Arabije unatoč napetoj situaciji
×
Foto: Fayez NURELDINE/AFP/Profimedia

Ove je sezone nekada najbolji igrač na svijetu za Saudijce postigao 22 pogotka u 26 utakmica

3.3.2026.
17:27
Sportski.net
Fayez NURELDINE/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako je ranije bilo informacija kako je Cristiano Ronaldo svojim privatnim zrakoplovom napustio Saudijsku Arabiju uslijed rata na Bliskom istoku, ta se informacija pokazala netočnom.

Ronaldo je i dalje u Rijadu, što je potvrdio njegov klub Al-Nassr objavom "ekipe s treninga" na svojim društvenim mrežama. Osim legendarnog Portugalca, tu su još i druge velike zvijezde lidera saudijskog prvenstva, uključujući i hrvatskog veznjaka Marcela Brozovića.

Al-Nassr je trenutno vodeća momčad saudijske lige sa 61 bodom, dva više od drugoplasiranog Al-Ahlija i tri više od trećeplasiranog Al-Hilala. U posljednjoj utakmici protiv Al Fayhe Ronaldo je promašio jedanaesterac i kasnije napustio teren zbog ozljede.

Ove je sezone nekada najbolji igrač na svijetu za Saudijce postigao 22 pogotka u 26 utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku očekuju dvije važne kvalifikacijske utakmice: 'Imamo situaciju pod kontrolom'

Cristiano RonaldoNapad Na IranAl-nassr
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx