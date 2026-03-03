Ove stvari obavezno izbjegavajte kao poklone za Dan žena: Navodno donose svađe i suze

Dan žena prilika je za iskazivanje poštovanja i ljubavi prema važnim ženama u našim životima, bilo da se radi o majkama, suprugama, djevojkama, sestrama ili kolegicama. I dok se većina nas vodi srcem pri odabiru savršenog poklona, ponekad i najbolja namjera može poći po zlu.

Skrivena ispod naizgled jednostavnog čina darivanja leži čitava riznica narodnih vjerovanja i praznovjerja koja nekim predmetima pripisuju moć donošenja nesreće, svađe ili suza.

Iako ih danas mnogi smatraju tek babljim pričama, poznavanje ovih starih običaja može dodati sloj promišljenosti vašem daru i spriječiti da on, umjesto osmijeha, izazove nelagodu.

Oštri predmeti koji 'režu' odnose

Jedno od najraširenijih vjerovanja odnosi se na darivanje oštrih predmeta. Prekrasan set kuhinjskih noževa možda se čini kao idealan poklon za strastvenu kuharicu, no prema tradiciji, takvi darovi donose lošu sreću.

Vjeruje se da oštrice, poput noževa, škara, igala ili britvi, simbolički "režu" i prekidaju prijateljske ili ljubavne veze te unose razdor i svađe u odnos.

Ukoliko ste već odlučili pokloniti nešto oštro, postoji jednostavan način da neutralizirate negativnu energiju. Narodni običaj nalaže da osoba koja prima dar zauzvrat darivatelju da kovanicu.

Na taj se način poklon simbolički pretvara u kupnju, čime se, prema vjerovanju, poništava njegova loša kob.

Foto: Shutterstock

Simboli tuge i suza

U mnogim kulturama određeni se darovi direktno povezuju s plakanjem i tugom. Na vrhu tog popisa nalaze se biseri. Iako simboliziraju eleganciju i ljepotu, staro vjerovanje kaže da su biseri nastali od suza sirena ili da predstavljaju suze udovica i siročadi. Smatra se da svaki poklonjeni biser donosi jednu suzu i da priziva tugu i gubitak u život osobe koja ih prima.

Slična simbolika veže se i za platnene maramice. Budući da služe za brisanje suza, smatra se da njihovo darivanje priziva žalost i nevolje. U nekim tradicijama čak i šalovi nose negativan predznak, jer se vjeruje da mogu donijeti zahlađenje odnosa, distanciranje ili rastanak.

Odbrojavanje do kraja? Vrijeme kao poklon

Satovi i budilice često se smatraju praktičnim i profinjenim darovima, no u nekim kulturama, pogotovo u Kini, poklanjanje sata smatra se iznimno lošim znakom. Razlog je jezične prirode, jer izgovor riječi za "sat" zvuči slično kao izgovor riječi za "kraj" ili "smrt".

To vjerovanje se proširilo i na naše prostore, gdje se smatra da poklonjeni sat odbrojava vrijeme do kraja veze ili čak do kraja života primatelja. Moderni psiholozi, s druge strane, nude drugačiju perspektivu, tvrdeći da sat može simbolizirati želju za zajednički provedenim vremenom i stvaranjem lijepih uspomena.

Ako ipak igrate na sigurno, a sat se čini kao savršen poklon, možete ga upariti s porukom u kojoj izražavate želju za dugovječnom vezom.

Foto: Shutterstock

Praznina koja priziva siromaštvo

Jedno od pravila darivanja kojeg se mnogi i danas drže jest da se novčanik, torbica ili kasica nikada ne poklanjaju prazni. Vjeruje se da prazan novčanik simbolizira financijsku prazninu i priziva siromaštvo kako osobi koja ga prima, tako i onome tko ga daruje.

Kako biste osigurali da vaš dar donese prosperitet i obilje, dovoljno je u njega staviti simboličan iznos, makar i jednu jedinu kovanicu ili novčanicu.

Ovo pravilo vrijedi i za druge "prazne" darove, poput vaza, posuda ili ukrasnih kutija. Stavljanje cvijeta u vazu ili slatkiša u kutiju ne samo da će dar učiniti potpunijim, već će, prema vjerovanju, otjerati lošu sreću.

Drugi darovi s lošim predznakom

Popis "zabranjenih" darova tu ne staje. Vjeruje se da poklanjanje cipela znači da će osoba kojoj ste ih darovali "otići" iz vašeg života.

Ogledala se također smatraju riskantnim poklonom; navodno privlače negativnu energiju, potiču taštinu, a njihov lom donosi sedam godina nesreće.

Čak i predmeti za osobnu higijenu, poput sapuna, mogu nositi negativnu poruku, simbolizirajući "ispiranje" prijateljstva. Iako danas većina ljudi ne shvaća ova vjerovanja ozbiljno, ona su duboko ukorijenjena u našoj kulturi.