Ovo je recept Hajduka za pobjedu nad Dinamom: 'Upravo je to forte, a nisu ga pokazivali...'

Igor Musa, proslavljeni nogometaš koji je tijekom karijere bio član i Hajduka i Rijeke, za Net.hr podijelio je svoje razmišljanja o nadolazećem derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu. To je jedna od najvažnijih utakmica ove sezone SHNL-a i susret u kojemu bi poraz za Hajduk bio koban ako želi ostati u utrci za naslov prvaka.

Hajduk je u prošlom kolu odigrao na gostovanju u Varaždinu 1:1, što je iskoristio Dinamo i svojom pobjedom odlijepio se Bijelima na vrhu tablice. U derbi će Plavi ući sa sedam bodova više od Hajduka i bilo kakav rezultat osim pobjede jako bi udaljio Hajduk od borbe za naslov prvaka.

"Sigurno da bi bolja atmosfera bila da su odnijeli tri boda iz Varaždina, ali i jedan bod protiv tvrde ekipe Varaždinaca nije ni toliki neuspjeh, makar su u odnosu na prošlo kolo dobili dva boda dodatnog zaostatka za Dinamom. Već imaju priliku ovaj vikend u derbiju smanjiti razliku. Izuzetno je to bitna utakmica za Hajduk, utakmica koja će biti u konačnici prijelomna, odlučuje da li Hajduk ostaje u borbi za naslov ili definitivno opada", ističe Musa.

Hajduk prije derbija s Dinamom igra još jedan derbi, protiv Rijeke u Kupu, koji će imati veliki utjecaj na cjelokupnu situaciju na Poljudu.

"Jednim pozitivnim rezultatom, prolaskom dalje, dodatno bi se diglo pozitivno ozračje u gradu, klubu i u svlačionici. Eventualni neuspjeh bi donio nemir u klubu, među igrače i još koji upitnik nad glavama svih. Imaju li kvalitetu i znanje da nastave s pozitivnim rezultatima? To su pobjede i to su, kao što smo rekli i na početku sezone, očekivanja da osvoje naslov", rekao je naš sugovornik.

Hajduk u prethodna dva ovosezonska derbija s Dinamom nije uspio pobijediti, prvo su na Poljudu izgubili pa na Maksimiru odigrali neodlučeno. Sada su u situaciji da jednostavno moraju pobijediti na svom terenu, a Musa smatra da će upravo to - atmosfera punog Poljuda biti najveća prednost Bijelih.

"Prednost Hajduka je Poljud i ta agresija koju Hajduk pred punim Poljudom i svojim navijačima mora imati, a nije pokazivao u prijašnjim utakmicama. Mislim da je upravo to forte Hajduka i nešto što može donijeti prednost, naročito u prvih 20 minuta. Da pokažu tu agresiju, želju za pobjedom i jednostavno da Dinamo, njihov zadnji red i veznu liniju pomaknu prema Dinamovom golu. A za kakvu će se taktiku odlučiti García i stožer, vidjet ćemo", zaključio je.

