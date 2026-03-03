Pitali smo Ministarstvo koliko je hrvatskih pomoraca ugroženo na Bliskom istoku: Evo što kažu

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan u ponedjeljak je izjavio da se više stotina hrvatskih pomoraca nalazi u ratom zahvaćenom području Perzijskog zaljeva, zaposlenih na off shore platformama i drugim postrojenjima povezanima s transportom nafte i prirodnog plina.

Izrazio je pritom zabrinutost zbog otežanih uvjeta povratka pomoraca u Hrvatsku, kao i zbog potencijalnih sigurnosnih rizika kojima su izloženi tijekom boravka i rada u pogođenim područjima. Tim povodom, pitali smo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture znaju li koliko je državljanina hrvatske na brodovima na području Bliskog istoka, jesu li s njima u kontaktu te jesu li što pokrenuli kako bi im se osigurao siguran povratak kući.

Ne znaju koliko je potencijalno ugroženih pomoraca

Odgovorili su da trenutačno ne znaju koliko je točno potencijalno ugroženih hrvatskih pomoraca, prvenstveno zbog dinamičnosti situacije na terenu te činjenice da se podaci o kretanju i angažmanu pomoraca kontinuirano mijenjaju.

"A u većini slučajeva hrvatski pomorci ukrcani su na brodove koji viju stranu zastavu. Republika Hrvatska uključena je u razmjenu informacija o kretanju brodova posredstvom naprednih informacijskih platformi Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) namijenjenih za nadzor i praćenje kretanja brodova putem terestričkog i satelitskog sustava za automatsku identifikaciju (AIS) i drugih sustava", odgovori su iz ministarstva za net.hr.

Ipak, u kontaktu su s kompanijama koje imaju brodove koji plove pod hrvatskim zastavama, da nadzor kretanja prate preko navedene SEG aplikacije i putem Sustava za nadzor i upravljanje brodovima na daljinu (LRIT) pod nadzorom Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

Dodali su: "U Perzijskom i Omanskom zaljevu nema brodova hrvatske zastave." Potvrdili su i da nemaju informaciju o eventualno ozlijeđenim hrvatskim državljanima.

"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sazvalo je za danas, 3. ožujka, zajednički koordinacijski sastanak, svih nadležnih dionika, s ciljem iznalaženja odgovarajućih i pravodobnih rješenja za zaštitu hrvatskih pomoraca", naveli su.

POGLEDAJTE VIDEO Što je ovo? Gusti dim se uzdiže poput tornada! Scene užasa iz Bejruta obilaze svijet