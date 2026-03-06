Kakvo je stvarno stanje Pelješkog mosta? Stručnjak upozorava: 'Potrebno je naći rješenje...'

Tema pukotina na stupovima Pelješki most, o kojoj su hrvatski mediji prvi put pisali još u jesen 2024., ponovno je u središtu pozornosti nakon što ju je otvorio talijanski list Il Piccolo. Iz Hrvatske ceste poručuju kako se ne radi o ozbiljnom niti opasnom problemu te da će eventualni popravci biti izvedeni o trošku izvođača radova, kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation, koja je za most dala desetogodišnje jamstvo.

Most, otvoren prije četiri godine i vrijedan oko 420 milijuna eura, velikim je dijelom financiran sredstvima Europska unija. Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnih veza na jugu Hrvatske, kojom je prema podacima ministra Oleg Butković već prošlo više od sedam milijuna vozila.

Građevinski inženjer Tomislav Bačić za Slobodnu Dalmaciju objašnjava da postoje površinske i konstruktivne pukotine te da se kod betona vrlo visoke tlačne čvrstoće mogu pojaviti mikropukotine koje ne utječu na stabilnost niti funkciju građevine. Ističe da je važno pratiti pojavu i razvoj pukotina te utvrditi jesu li one samo površinske ili konstruktivne, jer bi u potonjem slučaju bilo potrebno pronaći način njihove sanacije.

Prema njegovim riječima, konstruktivne pukotine mogu nastati zbog slijeganja tla ili djelovanja procjednih voda koje ispiru materijal, nakon čega se tlo slegne i pojavi pukotina. Takvi se problemi, dodaje, mogu riješiti različitim metodama, a današnja tehnologija omogućuje sanaciju i većih pukotina, primjerice injektiranjem materijala. Ključno je utvrditi šire li se pukotine s vremenom jer bi stalno širenje moglo upućivati na problem s pripremom tla, a ne s konstrukcijom samog mosta.

Bačić naglašava da treba provjeriti i stanje temeljnog dijela konstrukcije koji je uronjen u more, odnosno jesu li pukotine prisutne samo na gornjem dijelu ili i ispod površine. Dodaje da je beton koji je ugrađen prošao kontrolu i ispitivanja, pa uzrok pukotina vjerojatno mogu biti vanjski utjecaji poput tla, mora, zraka ili soli.

Takve pojave, ističe Bačić, moraju kontinuirano pratiti kako bi se utvrdilo povećavaju li se pukotine ili nastaju nove. Redoviti pregledi građevina propisani su Zakonom o gradnji, a kod objekta od velike važnosti poput Pelješki most takve se kontrole sigurno redovito provode. Bačić smatra da su pukotine vjerojatno uočene upravo tijekom tih pregleda te poručuje da nema razloga za paniku, ali da je potrebno utvrditi njihov uzrok i način sanacije.

