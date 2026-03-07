Ovakva operacija nikada prije nije izvedena u Hrvatskoj: Poruka liječnik aje jasna

S osmijehom na licu i čvrsto na nogama – samo osam dana nakon operacije srca. Tako danas izgleda Domenica, pacijentica koja je među prvim pacijentima nakon novog, minimalno invazivnog zahvata na aortalnom zalisku.

"Ja se osjećam dobro. Danas je osmi dan od operacije, prošli četvrtak sam bila na operaciji. Puno hodam, družim se s drugim pacijentima po odjelu i pričam sa sestrama", kaže Domenica. Urođenu srčanu manu otkrila je tek na sistematskom pregledu. Priznaje da se oduvijek bojala medicinskih zahvata.

"Ja sam vrlo plašljiva, bojim se i vađenja krvi, a kamoli stavljanja braunile. Ali u ovom periodu sve sestre i osoblje su divni i krasni pa sam nekako prebrodila taj strah. Nema više velike drame i panike kad se vadi krv", govori.

Prvi put u Hrvatskoj

U KBC-u Zagreb prvi put u Hrvatskoj izveden je endoskopski zahvat na aortalnom zalisku. Za razliku od klasične operacije, prsni koš se ne mora rezati pilom.

"Kod konvencionalnih zahvata prsni koš moramo prerezati pilom. Prsni koš je koštani oklop oko srca i moramo ga otvoriti da bismo do njega došli. Kod endoskopskih zahvata prolazimo između rebara, bez takve traume, pa je proces oporavka značajno brži", objašnjava predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb Hrvoje Gašparović.

Bolest srčanih zalistaka vrlo je česta i operira se već desetljećima. Novost je upravo endoskopski pristup koji pacijentima omogućuje manju traumu i brži oporavak.

"Kraće traje zahvat, pacijent nije izložen dugotrajnoj izvantjelesnoj cirkulaciji i sve skupa je skraćeno vrijeme oporavka. Pacijenti osjećaju manju bol i kada se vrate u jedinicu intenzivnog liječenja, oporavak ide vrlo brzo", kaže glavna sestra Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb Renata Habeković.

Naglašava kako je za ovakav zahvat ključan timski rad.

"U svemu tome sudjeluje veliki broj ljudi. Jako smo sretni što možemo pokazati što znamo i što možemo. Svakim danom sve više napredujemo", dodaje.

Velik iskorak

Prvi ovakav zahvat na srcu važan je iskorak za hrvatsku kardiokirurgiju.

"To pokazuje da se Klinika za kardiokirurgiju KBC-a Zagreb svrstava uz bok najboljim kardiokirurškim klinikama u Europi. Još važnije, takvi zahvati utječu na živote naših pacijenata – poboljšavaju ne samo ishode liječenja nego i kvalitetu života", ističe ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.

Ipak, liječnici upozoravaju da interes za operacije aortalnog zaliska ostaje velik.

"Postoje liste čekanja. Aortalna stenoza je najčešća bolest srčanih zalistaka i postoji veliki broj kandidata za ovu operaciju", kaže Gašparović.

Nakon prvog uspješno izvedenog zahvata poruka liječnika je jasna – s ovakvim operacijama treba nastaviti, jer mnogi pacijenti još čekaju svoju priliku za brži i lakši oporavak.