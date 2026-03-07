Pogledajte kako je uništena bomba teška 250 kilograma u Istri: Policija objavila detalje

Policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka su u suradnji s djelatnicima PU istarske u subotu ujutro uspješno su premjestili i uništili minsko-eksplozivno sredstvo koje je 27. veljače pronađeno u Pazinu u ulici Dinka Trinajstića prilikom radova na gradilištu.

"Riječ je o zrakoplovnoj bombi SC250 težine oko 250 kilograma koja datira iz Drugog svjetskog rata. Kako bi se ona sigurno premjestila s mjesta pronalaska, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana", rekao je zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač.

Zbog karakteristika bombe te pozicije na kojoj se nalazila, dodao je, nije ju bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Stoga, da bi je na siguran način uklonili, prevezena je do bivšeg vojnog poligona Marlera u Ližnjanu gdje je provedeno uništavanje.

Zahtjevna akcija

Delač je pojasnio da je policija s akcijom premještanja bombe započela jutros oko osam sati, nakon čega se bomba transportirala do Marlere gdje je pristup građanima bio ograničen s kopnene i morske strane za vrijeme uništenja minsko-eksplozivnog sredstva.

Prema njegovim riječima radilo se o zahtjevnoj akciji, a kako bi se ona sigurno provela u različitim fazama, odnosno kako bi se bomba uklonila iz naseljenog područja, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere radi zaštite života i imovine građana.

Policija podsjeća građane da još uvijek ima zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, kako onih iz Drugog svjetskog rata, tako i onih novijeg datuma. Takva sredstva najčešće se pronalaze na odlagalištima otpada, uz prometnice, u moru te na zemljištima, prilikom obavljanja poljoprivrednih ili građevinskih radova.

Stoga upozorava građane da budu oprezni te da, ako pronađu predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva, ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja, već da o tome odmah obavijeste policiju.

