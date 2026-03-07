FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAHTJEVNA AKCIJA /

Pogledajte kako je uništena bomba teška 250 kilograma u Istri: Policija objavila detalje

Policija je s akcijom premještanja bombe započela oko osam sati, nakon čega će se bomba transportirala do bivšeg vojnog poligona Marlera u Ližnja

7.3.2026.
12:50
Hina
PU istrarska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka su u suradnji s djelatnicima PU istarske u subotu ujutro uspješno su premjestili i uništili minsko-eksplozivno sredstvo koje je 27. veljače pronađeno u Pazinu u ulici Dinka Trinajstića prilikom radova na gradilištu. 

"Riječ je o zrakoplovnoj bombi SC250 težine oko 250 kilograma koja datira iz Drugog svjetskog rata. Kako bi se ona sigurno premjestila s mjesta pronalaska, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana", rekao je zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač.

Zbog karakteristika bombe te pozicije na kojoj se nalazila, dodao je, nije ju bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Stoga, da bi je na siguran način uklonili, prevezena je do bivšeg vojnog poligona Marlera u Ližnjanu gdje je provedeno uništavanje.

Pogledajte kako je uništena bomba teška 250 kilograma u Istri: Policija objavila detalje
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Zahtjevna akcija

Delač je pojasnio da je policija s akcijom premještanja bombe započela jutros oko osam sati, nakon čega se bomba transportirala do Marlere gdje je pristup građanima bio ograničen s kopnene i morske strane za vrijeme uništenja minsko-eksplozivnog sredstva.

Prema njegovim riječima radilo se o zahtjevnoj akciji, a kako bi se ona sigurno provela u različitim fazama, odnosno kako bi se bomba uklonila iz naseljenog područja, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere radi zaštite života i imovine građana.

Policija podsjeća građane da još uvijek ima zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, kako onih iz Drugog svjetskog rata, tako i onih novijeg datuma. Takva sredstva najčešće se pronalaze na odlagalištima otpada, uz prometnice, u moru te na zemljištima, prilikom obavljanja poljoprivrednih ili građevinskih radova.

Stoga upozorava građane da budu oprezni te da, ako pronađu predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva, ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja, već da o tome odmah obavijeste policiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama našeg nogometaša u Iranu: 'Pala je bomba. Vidjeli smo i rakete u zraku'

PolicijaBombaPazin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx