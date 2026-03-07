Pogledajte asistenciju Luke Sučića na gostovanju protiv Atletico Madrida

Vrlo uzbudljivu su utakmicu, protkanu s pet golova, odigrali nogometaši madridskog Atletica i Real Sociedada u 27. kolu španjolske La Lige, a domaćin je slavio s 3-2.

Dva puta su se gosti iz San Sebastiana vraćali iz rezultatskog minusa. Već u petoj minuti Sorloth je pogodio pod gredu za vodstvo Atletica, ali je samo četiri minute kasnije Real Sociedad izjednačio. Luka Sučić je bio asistent, a vrlo lijepo je pogodio Soler za 1-1. Asistenciju pogledajte OVDJE.

Sve do 67. minute stajalo je tih 1-1 kada je Nico Gonzalez pogodio za novo vodstvo domaćina. No, još je kraće tada Atletico uživao u prednosti jer je odmah u idućem napadu Oyarzabal bio strijelac za 2-2.

Uslijedili su potom novi žestoki napadi domaćina koji je treći put poveo u 81. minuti. Svoj drugi gol na ogledu dao je Gonzalez koji je vrhunski pucao glavom s deset metara i pogodio za pobjedničkih 3-2.

U udarnom sastavu Real Sociedada su bili hrvatski nogometaši Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, s tim da je potonji odigrao cijelu utakmicu, dok je Sučić zamijenjen u 74. minuti. Atletico je treći na ljestvici i ima tri boda više od četvrtog Villarreala, dok je Real Sociedad ostao na osmoj poziciji.

Nogometaši Levantea nisu ostvarili važnu domaću pobjedu ove subote već su remizirali 1-1 protiv Girone i time ostali duboko u zoni ispadanja. Levante je bio blizu tri boda jer je vodio sve do 94. minute. Nakon lijepe asistencije Garcije i udarca glavom Espija u 50. minuti je Levante poveo 1-0. Devet minuta kasnije Levante je ostao s igračem manje zbog isključenja Olasagastija, a to je označilo stalne napade Girone do kraja susreta.

Promašivali su gosti odlične šanse, okvir vrata je spašavao domaćina, a onda je Roca u 94. minuti ipak zabio za konačnih 1-1. Girona je skočila na 12. mjesto ljestvice.

Nogometaši Mallorce vodili su do 89. minute 2-0 kod Osasune, ali utakmica je završila bez pobjednika 2-2. Najbolji gostujući igrač bio je Muriqi, drugi najbolji strijelac La Lige, koji je postigao oba pogotka za goste. U 35. minuti je doveo Mallorcu u vodstvo, dok je u 61. odlično prevario dvojicu suparničkih igrača pri ulasku u domaći šesnaesterac te je plasirao loptu u mrežu za 2-0.

Do kraja dvoboja Osasuna je napadala, a od 73. minute je imala igrača više nakon isključenja Virgilija. Snage su se na terenu izjednačile u 81. minuti kada je zbog nesmotrenog gaženja crveni karton dobio domaći igrač Raul Garcia. U završnici je Mallorca prosula dva boda i to nakon što je Kike Barja u 89. smanjio na 1-2, dok je hrvatski napadač Ante Budimir u 94. minuti lijepo prevario jednog suparničkog igrača, a potom mirno naciljao kut gostujućih vrata za konačnih 2-2. Bio je to trinaesti prvenstveni gol Budimira ove sezone.

Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu koja je ostala deseta na ljestvici, dok je Mallorca i dalje u zoni ispadanja, na 18. mjestu.

U nedjelju će se za prvenstvene bodove boriti Villarreal - Elche, Getafe - Betis, Sevilla - Rayo Vallecano i Valencia - Alaves, dok se za kraj u ponedjeljak sastaju Espanyol - Oviedo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?