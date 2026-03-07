U opožarenoj kući u Krku pronađeno tijelo 74-godišnjaka

U opožarenoj kući u gradu Krku u subotu je pronađeno tijelo smrtno stradalog 74-godišnjaka, izvijestila je primorsko-goranska policija.

Policija je u subotu oko 15.20 sati zaprimila dojavu vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Krk o pronalasku tijela muške osobe u opožarenoj kući.

Tijelo 74-godišnjeg hrvatskog državljana prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti.

Očevidom će se utvrditi uzrok požara, ukupna materijalna šteta te sve okolnosti ovog događaja, javila je primorsko-goranska policija.