OČEVID TRAJE

U opožarenoj kući u Krku pronađeno tijelo 74-godišnjaka

U opožarenoj kući u Krku pronađeno tijelo 74-godišnjaka
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

Tijelo 74-godišnjeg hrvatskog državljana prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci

7.3.2026.
20:42
Hina
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija
U opožarenoj kući u gradu Krku u subotu je pronađeno tijelo smrtno stradalog 74-godišnjaka, izvijestila je primorsko-goranska policija

Policija je u subotu oko 15.20 sati zaprimila dojavu vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Krk o pronalasku tijela muške osobe u opožarenoj kući. 

Tijelo 74-godišnjeg hrvatskog državljana prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti.

Očevidom će se utvrditi uzrok požara, ukupna materijalna šteta te sve okolnosti ovog događaja, javila je primorsko-goranska policija.

KrkPoginuo Muškarac
