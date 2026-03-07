Filip Dizdar o zaručnici Maji, novoj pjesmi i sinu Valu: 'Čim čuje glazbu, kreće cupkanje'

Uoči Valentinova, dok su radijske etere preplavile ljubavne balade, Filip Dizdar (36) publici je predstavio novu pjesmu znakovitog naziva “Volio sam te” - emotivnu priču o podvlačenju crte, sjeti i prihvaćanju da ljubav nije uvijek samo ružičasta. Iako naslov sugerira oproštaj, iza pjesme stoji zreliji pogled na odnose i osjećaje koji dolazi s iskustvom, ali i novim životnim ulogama.

Danas, kao zaručnik i otac, Filip otvorenije nego ikad govori o ranjivosti, inspiraciji i ravnoteži između pozornice i doma. Njegova zaručnica Maja Šiprak (32) prvi je i najiskreniji “filter” za nove pjesme, a njihov sin Val, koji će u travnju proslaviti drugi rođendan, već pokazuje da mu je glazba u krvi.

U razgovoru za Net.hr otkriva koliko je očinstvo promijenilo njegov pogled na život i stvaranje, kakav je romantičar daleko od reflektora te razmišljaju li već ozbiljno o datumu vjenčanja.

Pjesmu “Volio sam te” objavili ste tik pred Valentinovo, nosi li ona dio Vašeg osobnog emotivnog puta ili je nastala promatrajući tuđe ljubavne priče?

Za mene pjesma uvijek mora imati onaj početni impuls koji je stvaran i osoban. "Volio sam te" nosi tu neku sjetu i trenutak kad podvučeš crtu ispod nekog odnosa koji ti uzima previše. Rekao bih da je to miks mojih prošlih iskustava i onih univerzalnih osjećaja koje svi prođemo. Iako pjesma nije tipična ljubavna, Valentinovo mi je se učinilo kao idealan trenutak za objavu, pjesma je na neki način podsjetnik da je ljubav kompleksna, a ne samo ružičasta.

U pjesmi se osjete i nježnost i tuga. Jeste li danas, kao zaručnik i otac, emotivno hrabriji nego prije, pokazujete li lakše svoju ranjivost?

Mislim da te životne uloge, pogotovo očinstvo "ogole". Prije sam možda više kalkulirao kako će nešto zvučati ili kako će me ljudi doživjeti, ali danas mi je puno lakše reći, ovo sam ja. Očinstvo ti da tu neku vrstu hrabrosti jer shvatiš da su emocije snaga, a ne slabost. Ako želiš da tvoje dijete jednog dana bude iskreno prema sebi, moraš mu to prvo pokazati vlastitim primjerom.

Koliko je zaručnica Maja Vaš prvi “filter” kada je riječ o novim pjesmama? Je li ona ta koja prva čuje demo verzije i daje iskreno mišljenje?

Maja je definitivno moj "najoštriji" i prvi filter. Ona nema zadrške, ako joj se nešto ne sviđa, odmah će mi reći, i to cijenim više od bilo čega. Ona čuje sve one prve, sirove verzije iz kućnog studija, dok još nemaju ni glavu ni rep. Njezino uho mi je važno jer nije glazbenik, već doživljava pjesmu čisto emocionalno. Ako ona reagira, znam da sam na dobrom putu. Iako se nekad znamo ne slagati oko smjera i zvuka pjesme uvijek da dobru perspektivu.

Publika Vas doživljava kao romantičnog izvođača, ali kakvi ste kod kuće? Jeste li tip koji planira velika iznenađenja ili ste skloniji malim, svakodnevnim gestama pažnje?

Iskreno, nisam baš od onih holivudskih gesti i bacanja latica ruža po podu. Više sam tip od onih malih, "nevidljivih" stvari. Preuzmem klinca kad se odluči probuditi u 5 ujutro, odradim neku obavezu kad vidim da je Maja umorna, neka interna fora koju samo mi razumijemo, povremeni izleti, večere... Te male geste čine svakodnevicu ljepšom. Romantika je za mene u toj prisutnosti i pažnji koju dajemo jedno drugome svaki dan, a ne samo za godišnjice.

Kad smo zadnji put razgovarali, rekli ste da su pripreme za vjenčanje u tijeku. Jeste li u međuvremenu odredili datum ili još uvijek uživate u razdoblju zaruka bez pritiska planiranja?

Iskreno, uživamo u ovom trenutku i ne žurimo se nigdje. Val nam je trenutno u fokusu i on nam diktira tempo života. Vjenčanje će se dogoditi kad se sve kockice poslože, želimo da to bude opušten party za nas i naše najbliže, bez onog stresa koji planiranje često nosi. Datum je tu negdje u zraku, ali još uvijek nam je ljepše uživati u ovoj fazi bez prevelikog pritiska organizacije.

Očinstvo Vas je zateklo u punom kreativnom zamahu, kako Vas je dolazak sina promijenio iznutra? Postoji li neki trenutak s Valom koji Vam je posebno promijenio pogled na život?

Promijenilo me iz temelja. Kreativnost je dobila novu dimenziju, sad radim s većim smislom. Kako više nemam toliko vremena, ne gubim dane na isprobavanje beskonačnih opcija već stvaram s ciljem na umu i puno sam fokusiraniji. Moguće da je dio toga došao i sa iskustvom al veliki dio je u tome što sam si dobro odvojio vrijeme za stvaranje i vrijeme za obitelj.

Val uskoro slavi drugi rođendan, pokazuje li već interes za glazbu? Primjećujete li kod njega osjećaj za ritam ili neku posebnu reakciju na Vaše pjesme?

Glazba mu je definitivno u krvi. Čim čuje neku muziku, kreće cupkanje. Zanimljivo mi je gledati kako reagira na različite zvukove. Kupili smo mu male bubnjeve po kojima lupa svako jutro kad se probudi. Također, voli svirati električne orgulje, gitaru, melodiku i hrpu drugih instrumenata koje imamo po stanu. Svako jutro ima malu glazbenu turneju koja završi s mikrofonom na koji pjeva pjesme iz vrtića. Iako još ne zna svirati, očito je da jako rezonira sa zvukom. Moje pjesme prepoznaje, barem mi se tako čini po načinu na koji se umiri ili počne plesati. Neću ga forsirati u glazbu, ali ako odluči krenuti tim putem, imat će moju punu podršku.

Pjevate li mu uspavanke, i jesu li to Vaše pjesme ili neke druge?

Prvih godinu dana sam ga najčešće uspavljivao pjevanjem i posebnom playlistom koju sam složio za njega. Sad to više radimo čitanjem knjiga prije spavanja. Manje mu pjevam svoje pjesme jer ga češće razbude nego uspavaju, osim pjesme „Ovaj Božić“, koja bi ga uvijek umirila.

Razmišljate li danas drugačije o tekstovima koje pišete, znajući da će ih jednog dana slušati i Vaš sin? Osjećate li dodatnu odgovornost u porukama koje ostavljate?

Uvijek sam duboko razmišljao o tekstovima svojih pjesama i nemam neku za koju smatram da je problematična il da ju ne mogu objasniti za vrijeme u kojem je nastala. Razmišljam o tome kakvu poruku šaljem i kakav trag ostavljam. Želim da Val, kad jednog dana bude slušao moje pjesme, u njima osjeti iskrenost i vibru. Ne moraju mu se sve pjesme sviđati, ali volio bih da osjeti da sam u svakoj bio svoj i da sam stajao iza onoga što sam napisao.

Kako izgleda jedan Vaš običan obiteljski dan kada nema koncerata ni studija? Što Vas u tim malim, svakodnevnim trenucima najviše ispunjava?

Naš običan dan je zapravo vrlo jednostavan i u tome je njegova ljepota. Rana kava, doručak s obitelji, Valov improvizirani koncert. Volimo provoditi vrijeme vani i svaku slobodnu priliku iskoristimo da otputujemo negdje, makar u okolicu Zagreba. Popodne je obično rezervirano za igru, a navečer, kad Val zaspi, Maja i ja napokon ulovimo malo vremena za nas, neku seriju ili samo razgovor. Ti mali trenuci su zapravo oni koji me najviše pune energijom za sve ono što radim kreativno.

