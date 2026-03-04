Lakši put do dječjih osmijeha! Novo vozilo za udrugu CRVENI NOSOVI klaunovidoktori

Boravak u bolnici, liječenje i rehabilitacija za djecu i mlade mogu biti vrlo stresno razdoblje. Odvojenost od roditelja, bol i neizvjesnost dijagnoze itekako su teški.

Upravo u takvim trenucima nastupa udruga CRVENI NOSOV klaunovidoktori, educirani umjetnici koji od 2010. godine djeluju u četiri tima i putuju diljem Lijepe Naše kako bi donijeli radost, optimizam i osmijehe tamo gdje su najpotrebniji.

Projekt 'Dovezimo osmijeh u svaki grad' odnosio se na financiranje novog vozila koje bi udruga koristila za svoje aktivnosti. Cilj je projekta osigurati siguran i kontinuiran prijevoz klaunovadoktora do bolnica, rehabilitacijskih ustanova i domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kako bi ih svojim prisustvom i programima razveselili i donijeli im trenutke bezbrižnosti. Klaunovi i klaunese nisu tek povremeni gosti već stalno prisutni prijatelji na koje se djeca i roditelji mogu osloniti kad im je najteže.

Foto: Andrea-Daniela Antičević

Foto: Andrea-Daniela Antičević

Osmijeh koji donose najmlađima ne poznaje granice, a prisutnost klaunova osigurava radost tamo gdje je najpotrebnija. Za brz i siguran dolazak do mališana potrebno im je vozilo za prijevoz klaunova, scenografije i opreme. Staro vozilo koje je udruga koristila bilo je dotrajalo i često se kvarilo, što je iziskivalo značajna financijska sredstva i ometalo dogovorene posjete djeci.

A upravo njihovu potrebu za novim, adekvatnim vozilom koje će im odsad svakodnevno olakšavati i ubrzati rad prepoznala je tvrtka Star Import, generalni uvoznik Mercedesa za Hrvatsku te dugogodišnji korporativni partner humanitarne udruge ”RTL pomaže djeci”.

"Mi u Mercedes Benzu vjerujemo da uspjeh nema pravu vrijednost ako ga ne podijelimo sa zajednicom u kojoj poslujemo. U tom smislu nama društvena odgovornost nije projekt već misija i zato s udrugom 'RTL pomaže djeci' surađujemo već više od deset godina. Konkretno, u ovom slučaju, dječji je osmijeh najbolji rezultat podrške!“ naglasio je Dean Torti, voditelj marketinga i odnosa s javnošću tvrtke Star Import.

Foto: Andrea-Daniela Antičević

"Svako dijete na liječenju nosi svoju priču, svoju hrabrost i svoje izazove, a naša je misija biti uz njih, redovito i predano. Kako bismo do njih stigli, potrebna nam je podrška zajednice. Upravo zato ova donacija ima iznimnu vrijednost. Ona nam osigurava stabilnost i kontinuitet, ali prije svega sigurnost da možemo nastaviti dolaziti ondje gdje nas djeca čekaju. Zahvaljujući ovom automobilu, možemo ispuniti ono što je srž naše misije, da radost stigne do svakog djeteta koje nas treba“, zaključila je Maja Rusan, voditeljica odjela za prikupljanje sredstava i komunikacije CRVENIH NOSOVA.

Još jednom od srca hvala našem korporativnom partneru, tvrtki Star Import, na velikodušnoj donaciji! Put do dječjih osmijeha za klaunovedoktore sada će biti još lakši!

POGLEDAJTE VIDEO: Uključite se u projekt 'RTL pomaže djeci' za specijalnu bolnicu Thalassotherapia Crikvenica