Prva dama Hrvatske vješto spaja poslovni i ženstveni stil, a crveni ruž njezin je zaštitni znak

Supruga hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića već je godinama prepoznatljiva po profinjenom, bezvremenskom stilu koji nerijetko naglašava efektim komadima nakita. Ističe se poslovnim, ali elegantnim i ženstvenim kombinacijama.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sanja Musić Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Prva dama Hrvatske, sudjelovala je na predstavljanju publikacije „Dijete na prvom mjestu – Smjernice za medijsko izvještavanje i javnu komunikaciju o dječjem zdravlju i debljini kod djece“, organiziranom povodom Svjetskog dana debljine.

Ovog je puta privukla poglede skladnom i odmjerenom modnom kombinacijom. Odlučila se za crne hlače "cigareta" kroja i jednostavnu crnu majicu, a cjelinu je zaokružila smeđim sakoom šireg kroja. Minimalističku bazu podignula je pažljivo odabranim detaljima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na reveru su se isticala tri broša u različitim bojama, dok je poseban naglasak dao upečatljiv zeleni prsten s bijelim biserom. Broševi su, inače, čest dodatak njezinim svečanim i poslovnim izdanjima, a zagasito crveni ruž već je postao njezin zaštitni znak.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL