Prva dama Hrvatske vješto spaja poslovni i ženstveni stil, a crveni ruž njezin je zaštitni znak

Odlučila se za crne hlače "cigareta" kroja i jednostavnu crnu majicu, a cjelinu je zaokružila smeđim sakoom šireg kroja
Supruga hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića već je godinama prepoznatljiva po profinjenom, bezvremenskom stilu koji nerijetko naglašava efektim komadima nakita. Ističe se poslovnim, ali elegantnim i ženstvenim kombinacijama.
Sanja Musić Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Prva dama Hrvatske, sudjelovala je na predstavljanju publikacije „Dijete na prvom mjestu – Smjernice za medijsko izvještavanje i javnu komunikaciju o dječjem zdravlju i debljini kod djece“, organiziranom povodom Svjetskog dana debljine.
Ovog je puta privukla poglede skladnom i odmjerenom modnom kombinacijom. Odlučila se za crne hlače "cigareta" kroja i jednostavnu crnu majicu, a cjelinu je zaokružila smeđim sakoom šireg kroja. Minimalističku bazu podignula je pažljivo odabranim detaljima.
Na reveru su se isticala tri broša u različitim bojama, dok je poseban naglasak dao upečatljiv zeleni prsten s bijelim biserom. Broševi su, inače, čest dodatak njezinim svečanim i poslovnim izdanjima, a zagasito crveni ruž već je postao njezin zaštitni znak.
