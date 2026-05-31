Veliki trenutak za Krasku nakon krvave bitke: Prvak je ostao prvak!

dominatno /

U devetoj borbi večeri na FNC 31 gledali smo okršaj za titulu velter kategorije između Kamila Kraske iz Poljske i hrvatskog borca Ivice Truščeka.

Nakon dinamičnog početka, borba je ušla u drugu rundu gdje je Kraska uspio preuzeti potpunu kontrolu i natjerati suca da prekine meč. Hrvatski borac nije imao odgovor na seriju udaraca, pa je pobjeda pripala Poljaku tehničkim prekidom.

Nakon završetka meča, pobjedniku je pojas uručio Matej Lončarić, direktor digitalnog poslovanja CME grupacije, čime je Kraska i službeno okrunjen novim prvakom velter kategorije.

