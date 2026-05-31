Kraska u naletu otvorio Truščeka i preuzeo potpunu kontrolu u borbi za titulu

OBRANA POJASA /
Ne može se protiv Poljaka: Trušček završio krvav i slomljena nosa
U devetoj borbi večeri na FNC 31 gledamo okršaj za titulu velter kategorije između Poljaka Kamila Kraske i hrvatskog borca Ivice Truščeka.
Kraska je ušao agresivno u meč i od samog početka nametnuo visok tempo, uspijevajući otvoriti Truščeka serijom preciznih udaraca. Hrvatski borac brzo je počeo krvariti, a situacija se dodatno zakomplicirala kako je borba odmicala.
Kraska je nastavio s pritiskom i kontrolom u borbi, dok je Trušček vidno krvario iz predjela nosa i pokušavao pronaći način da se vrati u meč.