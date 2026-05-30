Srpsko-dagestanski borac slavio pa ga usred intervjua iznenadio argentinsko-hrvatski ratnik

Novinar Net.hr-a Vehmir Džakmić javio se s najvećeg europskog borilačkog spektakla, gdje je razgovarao s Khanbulatom Irisbievim, poznatijim pod nadimkom Honda, nakon njegove pobjede nad dotad neporaženim Dragovićem na FNC 31.

Na pitanje o stanju nakon meča i udarcima koje je primio, Irisbiev je otkrio kako se osjeća bolje, ali da je tijekom borbe imao određene probleme nakon jednog snažnog pogotka.

„Sada mi je puno bolje. On je bio jedini borac koji je imao dobar stand-up. Pogodio me jako, između nosa i glave, nakon čega me počela boljeti glava. Bilo je to nešto poput boli koju je teško opisati, ali ništa ozbiljno“, rekao je.

Tijekom razgovora čestitao mu je i Argentinac s hrvatskom putovnicom, Francisco Barrio, poznatiji kao Croata.

Irisbiev se osvrnuo i na atmosferu u dvorani te podijeljenu podršku publike.

„Volim sve koji me podržavaju, ali ja sam ovdje došao odraditi posao. Zahvalan sam navijačima i svima koji su uz mene. U kavezu sam sam s protivnikom i to je jedino što me zanima. Ne opterećujem se publikom, čak ni da svi navijaju protiv mene“, poručio je.

Na pitanje o reakcijama nakon ulaska u borilište, Irisbiev je kratko zaključio je li Srbin ili Dagestnac:

„Srpsko-dagestanski, 50-50. Nisam još ni pogledao telefon, sigurno je kaos. Hvala svima i idemo dalje.“

