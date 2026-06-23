Adam Sandler podigao ljestvicu: Iznenadio suprugu za godišnjicu braka nesvakidašnjim darom

Slavni američki glumac i komičar Adam Sandler (59) poznat je po svom specifičnom humoru, no ovoga je puta svoje obožavatelje i pratitelje na društvenim mrežama oduševio velikom romantičnom gestom. Povodom 23. godišnjice braka sa suprugom Jackie, priredio joj je iznenađenje koje je podijelio i na svom Instagram profilu, pokazavši svoju nježniju i emotivniju stranu.

Čestitke kolega, obitelji i obožavatelja

Sandler je na Instagramu objavio fotografiju vedrog plavog neba iznad grada na kojem je avion ispisao poruku "23 A ♡ J". Inicijali predstavljaju "Adam voli Jackie", slaveći više od dva desetljeća zajedničkog života. Uz fotografiju je napisao jednostavnu, ali dirljivu poruku: "Sretna 23. godišnjica, draga moja. Volim te zauvijek."

Ova javna i (vrlo vidljiva) izjava ljubavi brzo je privukla pažnju njegovih pratitelja, ali i brojnih slavnih prijatelja. Među prvima su se javili njegov dugogodišnji kolega Rob Schneider s čestitkama, zvijezda serije "Stranger Things" Noah Schnapp i komičarka Whitney Cummings, koja je njihov odnos nazvala "ciljem svake veze". Njihova kći Sadie, ispod objave je stavila emotikone srca. Obožavatelji su također bili puni hvale, a mnogi su komentirali kako je njihova ljubav "prava inspiracija".

Holivudska ljubavna priča

Adam Sandler i Jackie vjenčali su se 2003. godine i imaju dvije kćeri, Sadie i Sunny. Njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u Hollywoodu, a poznati su po tome što često surađuju i na filmskom platnu. Jackie se pojavila u brojnim njegovim filmovima, često u manjim, ali zapaženim ulogama, a posljednjih godina u obiteljski posao uključile su se i njihove kćeri, koje su također glumile u nekoliko njegovih novijih projekata.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Čini se da je upravo ta obiteljska sloga ključ njihovog uspjeha, kako u privatnom životu, tako i u profesionalnom. Sandler je jedan od komercijalno najuspješnijih glumaca današnjice, čiji su filmovi zaradili više od dvije milijarde dolara na kino blagajnama. Nakon što se proslavio u emisiji "Saturday Night Live", ostvario je zavidnu karijeru u Hollywoodu, a 1999. godine osnovao je i vlastitu produkcijsku kuću Happy Madison Productions, koja stoji iza većine njegovih filmova.

Foto: Joe Martinez/PictureLux/Profimedia

Iako je najpoznatiji po komedijama poput "Billy Madison" i "Happy Gilmore", Sandler je dobio i pohvale kritike za svoje dramske uloge, primjerice u filmu "Uncut Gems" (2019), dokazavši svoju glumačku svestranost. 2023. godine nagrađen je i prestižnom nagradom Mark Twain za američki humor.

Čini se da glumcu ne nedostaje posla, jer je pred njim nekoliko novih projekata. Trenutno je u produkciji triler "Time Out", a snimanje dugoočekivanog nastavka popularne komedije "Grown Ups 3" trebalo bi započeti u srpnju 2026. godine. Unatoč pretrpanom rasporedu, Sandler očito pronalazi vremena za svoju obitelj i romantične geste koje pokazuju da je i nakon 23 godine braka njegova ljubav prema supruzi snažna kao i prvog dana.