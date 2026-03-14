Objavljena lista najbolje plaćenih holivudskih glumaca u 2025: Znate li tko je najviše zaradio?

Možete li i pretpostaviti koliko zarađuju holivudske face? Američki poslovni časopis Forbes sada je objavio listu najbolje plaćenih glumaca 2025. godine, a uz imena pridružio je i cifre koje su im "sletjele" na račune.

Popis uključuje ukupno 20 najplaćenijih glumaca čija je ukupna zarada prošle godine iznosila 590 milijuna dolara.

Jason Bateman - 19 milijuna dolara

Cameron Diaz - 20 milijuna dolara

Jennifer Aniston - 20 milijuna dolara

Tom Hardy - 21 milijun dolara

Chris Pratt - 22 milijuna dolara

Rob Mac - 23 milijuna dolara

Leonardo DiCaprio - 25 milijuna dolara

George Clooney - 25 milijuna dolara

Reese Witherspoon - 26 milijuna dolara

John Cena - 26 milijuna dolara

Millie Bobby Brown - 26 milijuna dolara

Daniel Craig - 27 milijuna dolara

Jason Momoa - 28 milijuna dolara

Jack Black - 28 milijuna dolara

Denzel Washington - 38 milijuna dolara

Brad Pitt

Peto mjesto ljestvice najbolje plaćenih pripada Bradu Pittu, glumcu kojem je 2025. godinu obilježio film "F1" koji mu je donio čak i nominaciju za Oscara u kategoriji najbolji film.

Kako objašnjava Forbes, Apple TV+ je pristao dati 62-godišnjem glumcu ugovor o bruto sudjelovanju, što mu je omogućilo da sudjeluje u prihodima od više od 600 milijuna dolara na kino blagajnama filma.

Pitt je tako u protekloj godini zaradio 41 milijun dolara.

Scarlett Johansson

Glumica Scarlett Johansson sa svojih 43 milijuna zarade najplaćenija je glumica 2025. godine!

Što ju je dovelo do tog uspjeha? Samo od hit filma "Jurski svijet: Ponovno rođenje" Johansson je zaradila čak 20 milijuna dolara, dok je značajnu zaradu ostvarila i svojim redateljskim prvijencem "Eleanor the Great" te filmom Wesa Andersona "The Phoenician Scheme".

Mark Wahlberg

Treće mjesto zauzeo je Mark Wahlberg sa zaradom od 44 milijuna dolara!

Godine 2025. ovaj je 54-godišnjak glumio u serijama "The Family Plan 2" i "Play Dirty", čime je zaradio oko 25 milijuna dolara. Također, glumio je i u filmu "Flight Risk" Mel Gibsona, a na svome je radnom stolu imao i nekoliko producentskih projekata.

Isto tako, glumac živi i od "stare slave" pa je njegova 35 godina stara rap pjesma "Good Vibrations" i dalje visoko unosna.

Tom Cruise

Na drugom mjestu Forbesove liste je Tom Cruise koji je zaradio 46 milijuna dolara zahvaljujući filmu "Nemoguća misija - konačni obračun", osmom nastavku popularne akcijske franšize.

Nakon što je desetljećima vladao kino blagajnama, mnogi misle da Cruise 2026. godine cilja na nagrade i pohvale kritike s nadolazećim filmom "Digger" Alejandra G. Iñárritua, prvim projektom u okviru Cruiseovog ugovora o razvoju s Warner Brosom.

Adam Sandler

Premda je zaradio znatno manje od Dwaynea Johnsona koji je bio najplaćeniji glumac 2024. godine, s 48 milijuna dolara Adam Sandler se našao na prvom mjestu ljestvice.

Godine 2025. Sandler je producirao i glumio u filmu "Sretni Gilmore 2", dugo očekivanom nastavku popularne sportske komedije iz 1996. godine. Također je glumio u filmu "Jay Kelly", filmu u kojem se nakon dugo vremena našao u ozbiljnijoj ulozi.

Njegova uloga Rona Sukenicka, vjernog menadžera filmske zvijezde Jaya Kellyja, kojeg je utjelovio George Clooney, donijela mu je nominaciju za Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca.

