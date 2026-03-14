Objavljena lista najbolje plaćenih holivudskih glumaca u 2025: Znate li tko je najviše zaradio?
Holivudske zvijezde i dalje zarađuju vrtoglave iznose, a prestižna lista američkog poslovnog časopisa Forbes otkriva tko je u 2025. godini najviše napunio svoje bankovne račune. Na popisu 20 najplaćenijih glumaca našla su se neka od najvećih imena filmske industrije
Popis uključuje ukupno 20 najplaćenijih glumaca čija je ukupna zarada prošle godine iznosila 590 milijuna dolara.
Jason Bateman - 19 milijuna dolara
Cameron Diaz - 20 milijuna dolara
Jennifer Aniston - 20 milijuna dolara
Tom Hardy - 21 milijun dolara
Chris Pratt - 22 milijuna dolara
Rob Mac - 23 milijuna dolara
Leonardo DiCaprio - 25 milijuna dolara
George Clooney - 25 milijuna dolara
Reese Witherspoon - 26 milijuna dolara
John Cena - 26 milijuna dolara
Millie Bobby Brown - 26 milijuna dolara
Daniel Craig - 27 milijuna dolara
Jason Momoa - 28 milijuna dolara
Jack Black - 28 milijuna dolara
Denzel Washington - 38 milijuna dolara
Brad Pitt
Peto mjesto ljestvice najbolje plaćenih pripada Bradu Pittu, glumcu kojem je 2025. godinu obilježio film "F1" koji mu je donio čak i nominaciju za Oscara u kategoriji najbolji film.
Kako objašnjava Forbes, Apple TV+ je pristao dati 62-godišnjem glumcu ugovor o bruto sudjelovanju, što mu je omogućilo da sudjeluje u prihodima od više od 600 milijuna dolara na kino blagajnama filma.
Pitt je tako u protekloj godini zaradio 41 milijun dolara.
Scarlett Johansson
Glumica Scarlett Johansson sa svojih 43 milijuna zarade najplaćenija je glumica 2025. godine!
Što ju je dovelo do tog uspjeha? Samo od hit filma "Jurski svijet: Ponovno rođenje" Johansson je zaradila čak 20 milijuna dolara, dok je značajnu zaradu ostvarila i svojim redateljskim prvijencem "Eleanor the Great" te filmom Wesa Andersona "The Phoenician Scheme".
Mark Wahlberg
Treće mjesto zauzeo je Mark Wahlberg sa zaradom od 44 milijuna dolara!
Godine 2025. ovaj je 54-godišnjak glumio u serijama "The Family Plan 2" i "Play Dirty", čime je zaradio oko 25 milijuna dolara. Također, glumio je i u filmu "Flight Risk" Mel Gibsona, a na svome je radnom stolu imao i nekoliko producentskih projekata.
Isto tako, glumac živi i od "stare slave" pa je njegova 35 godina stara rap pjesma "Good Vibrations" i dalje visoko unosna.
Tom Cruise
Na drugom mjestu Forbesove liste je Tom Cruise koji je zaradio 46 milijuna dolara zahvaljujući filmu "Nemoguća misija - konačni obračun", osmom nastavku popularne akcijske franšize.
Nakon što je desetljećima vladao kino blagajnama, mnogi misle da Cruise 2026. godine cilja na nagrade i pohvale kritike s nadolazećim filmom "Digger" Alejandra G. Iñárritua, prvim projektom u okviru Cruiseovog ugovora o razvoju s Warner Brosom.
Adam Sandler
Premda je zaradio znatno manje od Dwaynea Johnsona koji je bio najplaćeniji glumac 2024. godine, s 48 milijuna dolara Adam Sandler se našao na prvom mjestu ljestvice.
Godine 2025. Sandler je producirao i glumio u filmu "Sretni Gilmore 2", dugo očekivanom nastavku popularne sportske komedije iz 1996. godine. Također je glumio u filmu "Jay Kelly", filmu u kojem se nakon dugo vremena našao u ozbiljnijoj ulozi.
Njegova uloga Rona Sukenicka, vjernog menadžera filmske zvijezde Jaya Kellyja, kojeg je utjelovio George Clooney, donijela mu je nominaciju za Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca.
POGLEDAJTE VIDEO: Riječki učenici zadovoljni zabranom korištenja mobitela: 'Sviđa mi se, čak i naučim nešto'