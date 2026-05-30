Navijači su doslovno zapalili Pariz: Fotografije kao da su iz ratne zone

Proslava pobjede Paris Saint-Germaina protiv Arsenala u finalu Lige prvaka pretvorila se u subotu navečer u potpuni kaos na ulicama Pariza. Dok su igrači slavili u Budimpešti, u francuskoj prijestolnici izbili su žestoki neredi u kojima su se tisuće navijača sukobile s policijom, ostavljajući iza sebe prizore nasilja i destrukcije.

Neredi izbili već u prvom poluvremenu

Nasilje je eruptiralo neočekivano rano, već tijekom prvog poluvremena utakmice. Okidač je bio vodeći pogodak Arsenala u šestoj minuti, koji je izazvao bijes među okupljenim navijačima PSG-a. Najgore scene odvijale su se u pariškoj četvrti Chatelet, smještenoj između katedrale Notre Dame i muzeja Louvre. "Nevolje su počele čim je Arsenal poveo", izjavio je jedan od očevidaca. Prema izvještajima, stolice i boce letjele su prema policijskim službenicima, koji su odmah krenuli s uhićenjima kako bi pokušali uspostaviti kontrolu. Dio kafića bio je prisiljen ugasiti televizore kako bi smirili situaciju.

Sukobi diljem grada

Situacija je dodatno eskalirala kada su se neki navijači popeli na skele obližnje zgrade u ulici Rue de Rivoli, jednoj od glavnih trgovačkih arterija grada, što je dovelo do novih intervencija policije. Sukobi su se proširili i na područje oko stadiona Park prinčeva, gdje je bio organiziran prijenos utakmice. Tamo je policija, kako se čini, upotrijebila suzavac kako bi rastjerala stotine navijača bez ulaznica koji su pokušavali ući u prostor. Društvenim mrežama širile su se snimke na kojima se vidi bacanje boca na policajce tijekom privođenja.

Bilanca nasilja i strah od pljački

Do kraja utakmice, koju je PSG na kraju dobio nakon izvođenja jedanaesteraca, pariška policija uhitila je 39 osoba. Ukupno je zaustavljeno i pretraženo oko 1600 ljudi, a među oduzetim predmetima pronađeno je oružje i pirotehnika. Vlasti su na ulice rasporedile oko pet tisuća policajaca i žandara, no ni to nije spriječilo eskalaciju. Brojni turisti koji su posjećivali obližnje znamenitosti ostali su zarobljeni usred kaosa. Mnoge trgovine u centru grada bile su zabarikadirane daskama još uoči finala zbog straha od nereda i pljački, što se pokazalo opravdanim. Nogometno nasilje ostaje rastući problem u Francuskoj, a slični, iako manji neredi, zabilježeni su i prošle godine kada je PSG izborio finale.