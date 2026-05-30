Mali Vatreni protiv Španjolske za polufinale! Evo kada i gdje gledati

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina u nedjelju, 31. svibnja 2026. godine, igra ključnu i posljednju utakmicu grupne faze Europskog prvenstva u Estoniji. S druge strane terena stajat će favorizirana Španjolska, a pobjeda ili čak i bod mogli bi odvesti izabranike Marijana Budimira u polufinale. Utakmica na stadionu Rakvere linnastaadion počinje u 13:30 sati po hrvatskom vremenu, uz izravan prijenos na kanalu RTL 2 te putem platforme Voyo.

Stanje u skupini i dosadašnji put

"Mini Vatreni" nalaze se u zahtjevnoj skupini A, gdje je Španjolska nakon prva dva kola već osigurala prolazak dalje kao prvoplasirana momčad. Furiozno su otvorili prvenstvo, svladavši prvo domaćina Estoniju s 4:1, a zatim i Belgiju minimalnim rezultatom 1:0, čime su potvrdili status jednog od glavnih favorita turnira. S druge strane, put Hrvatske bio je znatno dramatičniji. Na otvaranju prvenstva upisan je poraz od Belgije (0:2), što je borbu za prolazak učinilo znatno težom.

Ipak, u drugom kolu stigla je presudna pobjeda protiv Estonije od 3:1. Junaci tog trijumfa bili su Niko Škafar Žužić s dva pogotka te Jona Benkotić s jednim, a ta je pobjeda bila prva za jednu hrvatsku U17 selekciju na europskim prvenstvima još od 2015. godine. Trenutno Španjolska ima šest bodova, dok Hrvatska i Belgija imaju po tri, a Estonija je bez bodova.

Kalkulacije za prolazak: Od pobjede do teorije

Sudbina hrvatske reprezentacije u potpunosti ovisi o ishodu utakmice sa Španjolskom, ali i o rezultatu drugog susreta u skupini koji se igra u isto vrijeme između Belgije i Estonije. Scenarija je nekoliko, a neki su znatno realniji od drugih. Najjednostavniji put do polufinala vodi preko pobjede protiv Španjolske, uz uvjet da Belgija ne pobijedi Estoniju. U tom bi slučaju Hrvatska sigurno bila druga. Međutim, ako i Hrvatska i Belgija ostvare pobjede, stvorit će se krug od tri reprezentacije sa šest bodova - Španjolske, Hrvatske i Belgije.

Tada bi o prolasku odlučivala gol-razlika u međusobnim susretima te tri momčadi. U takvoj situaciji, Hrvatskoj bi za siguran prolaz trebala pobjeda od najmanje dva gola razlike protiv Španjolaca. Postoji i opcija s neriješenim rezultatom; ako Hrvatska odigra remi sa Španjolskom, za prolazak će joj biti potrebna senzacija, odnosno pobjeda Estonije nad Belgijom. Najmanje izgledna, gotovo teorijska šansa, postoji čak i u slučaju poraza. Tada bi Estonija morala pobijediti Belgiju s najmanje dva gola razlike kako bi Hrvatska prošla dalje zbog bolje ukupne gol-razlike.

