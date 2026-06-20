Kako je nastao popularni serijal o Štucku i zmajevima i gdje ga možete gledati

Od velikog platna do malih ekrana

Serijal 'Zmajevi' započeo je 2012. prvom sezonom 'Jahači iz Berka', nakon koje su uslijedile 'Branitelji Berka' i višesezonski nastavak 'Iza horizonta'. Ideja je bila istražiti kako se život na Berku promijenio nakon što su zmajevi postali dio zajednice. Producenti su planirali seriju koja bi tonom bila ozbiljnija od prethodnih TV adaptacija, zadržavajući duh i produkcijsku kvalitetu filma. Cilj je bio prikazati izazove suživota s kojima su se Štucko i prijatelji svakodnevno susretali, stvarajući most između dva dugometražna filmska hita.

Foto: TMDB

Foto: TMDB

Foto: TMDB

Izazovi suživota i novi neprijatelji

Radnja je usredotočena na Štuckove napore da održi ravnotežu između Vikinga i zmajeva. Ključan element je osnivanje Akademije za treniranje zmajeva, gdje on i prijatelji - Astrid, Ždero, Šmrklja i ostali - uče nove generacije o suživotu. Svijet izvan Berka pokazuje se daleko surovijim. Mladi Vikinzi susreću se s opasnim vrstama zmajeva koje nije moguće dresirati, ali i s ljudskim neprijateljima koji žele uništiti teško stečeni sklad. Kroz brojne epizode, serijal gradi temelje za događaje koji će uslijediti u filmu 'Kako izdresirati zmaja 2'.

Foto: TMDB Foto: TMDB

Dostupno i za hrvatske gledatelje

Ljubitelji ove franšize u Hrvatskoj serijal mogu pratiti na domaćoj platformi. Serijal 'Zmajevi: Jahači iz Berka i Branitelji Berka' dostupan je za gledanje na platformi Voyo. Posebno je prilagođen najmlađima unutar Voyo Kids profila, nudeći sinkroniziranu verziju koja omogućuje uranjanje u čarobni svijet Berka. To je prilika za nove generacije da se upoznaju s avanturama Štucka i Bezubog, ali i za stare obožavatelje da se vrate omiljenim likovima.