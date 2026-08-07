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FINAC FARIS /

Bivši igrač Dinama bio je heroj svoje ekipe u Rijeci: 'Igrao sam protiv prijatelja'

Faris Krkalić za RTL Sport nakon Rijeka - Ilves

7.8.2026.
20:18
Boris Jovičić
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Nogometaši Rijeke napravili su korak bliže playoffu Konferencijske lige, no sve će trebati potvrditi u finskom Tampereu za tjedan dana.

Bila je to lijepa europska noć na Rujevici. Rijeka - Ilves 1:0, no moglo je pasti puno više golova u finsku mrežu. Riječani su imali čak 14 udaraca u okvir, no vratara Ilvesa uspio je svladati tek Niko Janković. A što Rijeku čeka u finskom Tampereu - s jučerašnjim junakom Ilvesa, vratarom Farisom Krkalićem razgovarali smo u Rijeci.

"Dosta teška utakmica, vrijeme nas je poremetilo. Vidjelo se da je Rijeka u prednosti fizički, ali rezultat je živ i bit će zanimljiva utakmica u finskoj"

Što nas čeka u uzvratu?

"Ilves ima puno više za ponuditi na domaćem terenu, vidjet će se to u četvrtak. Jedno je igrati kući, drugo u gostima, doma se osjećamo komforno imamo puno naših navijača i to radi razliku i radit će u četvrtak

Domaći teren, je li igrao ulogu?

"Bio je to motiv više, kako ne. Puno prijatelja je igralo poput Jankovića i onda sam uživao više. Rijeka je blizu i Zagreba i Sarajeva i puno je moje obitelji i prijatelja došlo i nadam se da sam ispunio njihov dolazak. Izgubili smo, ali utakmica je živa. Nema tu pravila, nitko ovdje nije bez razloga, predstavit ćemo se bolje u Finskoj protiv ekipe koja je već godinama na visokoj razini".

Izravan prijenos uzvratne utakmice u Finskoj moći ćete pratiti samo na RTL-u i platformi VOYO. Borba Riječana za plasman u playoff nastavlja se za šest dana - 13. kolovoza u 18 sati.

Hnk RijekaKonferencijska Liga
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