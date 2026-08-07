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LIGA ACB /

Hrvatski trener dobio veliku čast: Postao pomoćnik Slovencu na klupi Barcelone

Hrvatski trener dobio veliku čast: Postao pomoćnik Slovencu na klupi Barcelone
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Foto: Mikhail Sinitsyn/TASS/Profimedia

Žuža i Sekulić već su zajedno radili u tri europska kluba - češkom Nymburku, ruskom Lokomotivu Kubanju i Zenitu iz Sankt Peterburga.

7.8.2026.
21:05
Hina
Mikhail Sinitsyn/TASS/Profimedia
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Bivši hrvatski košarkaš Jurica Žuža (48) postao je pomoćni trener Barcelone, gdje će biti dio stručnog stožera novog trenera Aleksandera Sekulića koji je potpisao dvogodišnji ugovor.

Žuža i slovenski trener Sekulić već su zajedno radili u tri europska kluba - češkom Nymburku, ruskom Lokomotivu Kubanju i Zenitu iz Sankt Peterburga.

Barcelona u novu sezonu ulazi nakon što je prošle sezone u finalu doigravanja prvenstva izgubila od Valencije sa 3-1 u pobjedama. Katalonski klub prošle sezone nije osvojio nijedan trofej, ali se nakon dvije godine ponovno plasirao u finale domaćeg prvenstva.

Za Žužu je angažman u katalonskom velikanu jedan od najvećih izazova u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Nakon završetka igračke karijere, koju je počeo u Zadru, posvetio se 2016. radu u stručnim stožerima. Sekulić je, pak, došao u Barcelonu iz Dubaija.

Njih dvojica će debitirati na Barceloninoj klupi 19. rujna u katalonskom gradu Badaloni u polufnalu španjolskog Superkupa protiv Valencije. Drugi par su Joventut i Baskonia.

Barcelona
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