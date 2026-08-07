Hrvatski trener dobio veliku čast: Postao pomoćnik Slovencu na klupi Barcelone
Žuža i Sekulić već su zajedno radili u tri europska kluba - češkom Nymburku, ruskom Lokomotivu Kubanju i Zenitu iz Sankt Peterburga.
Bivši hrvatski košarkaš Jurica Žuža (48) postao je pomoćni trener Barcelone, gdje će biti dio stručnog stožera novog trenera Aleksandera Sekulića koji je potpisao dvogodišnji ugovor.
Žuža i slovenski trener Sekulić već su zajedno radili u tri europska kluba - češkom Nymburku, ruskom Lokomotivu Kubanju i Zenitu iz Sankt Peterburga.
Barcelona u novu sezonu ulazi nakon što je prošle sezone u finalu doigravanja prvenstva izgubila od Valencije sa 3-1 u pobjedama. Katalonski klub prošle sezone nije osvojio nijedan trofej, ali se nakon dvije godine ponovno plasirao u finale domaćeg prvenstva.
Za Žužu je angažman u katalonskom velikanu jedan od najvećih izazova u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Nakon završetka igračke karijere, koju je počeo u Zadru, posvetio se 2016. radu u stručnim stožerima. Sekulić je, pak, došao u Barcelonu iz Dubaija.
Njih dvojica će debitirati na Barceloninoj klupi 19. rujna u katalonskom gradu Badaloni u polufnalu španjolskog Superkupa protiv Valencije. Drugi par su Joventut i Baskonia.