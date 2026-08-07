Terapeutkinje ističu: Ova etiketa može pratiti najmlađe dijete cijeli život

U popularnoj kulturi i obiteljskoj percepciji, najmlađe dijete često se prikazuje kroz stereotip vječnog mezimca – šarmantne i bezbrižne osobe kojoj se gleda kroz prste. Etikete poput „razmažen“, „neodgovoran“ ili „zlatno dijete“ lako se pripisuju, stvarajući sliku postojanja bez poteškoća.

Međutim, stručnjaci, uključujući obiteljske terapeute i dječje psihologe, upozoravaju da se iza te fasade krije složena stvarnost ispunjena pritiscima. Rašireni mit o najmlađem djetetu nije samo pojednostavljivanje, već može biti i štetan, ostavljajući trajne posljedice na samopouzdanje i mentalno zdravlje, piše HuffPost.

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Borba za vlastiti identitet

Iako redoslijed rođenja može donekle oblikovati osobnost, stručnjaci ističu da su obiteljska dinamika, roditeljski stil i životna iskustva presudni. Mit o najmlađem djetetu zanemaruje temeljni izazov s kojim se ono suočava: borbu za vlastiti identitet u sjeni postignuća starije braće i sestara.

Najmlađi ulaze u sustav gdje su standardi već postavljeni, a njihovi se uspjesi neizbježno uspoređuju s prethodnicima. To stvara snažan pritisak da se dokažu kao zasebne individue. Takav pritisak može rezultirati povlačenjem u sebe i manjkom samopouzdanja, ili pak razvojem izrazito natjecateljskog duha i buntovnog ponašanja kao načina za definiranje vlastitog prostora.

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Etikete i njihove dugoročne posljedice

Etikete imaju moć oblikovanja. Kada se djetetu, čak i u kasnijim godinama, dodjeljuje uloga „obiteljske bebe“, ona se duboko ukorjenjuje u njegovu sliku o sebi.

Licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja Chloë Bean objašnjava: "Takve nametnute uloge postaju strategije preživljavanja u djetinjstvu koje imaju dugoročne posljedice. Osobe koje internaliziraju ulogu najmlađeg mogu se u odrasloj dobi boriti s osjećajem da ih okolina ne shvaća ozbiljno, što potkopava njihovu sposobnost preuzimanja odgovornosti. Takve etikete stvaraju samoispunjavajuće proročanstvo; ponavljanjem da je netko 'neodgovoran' ili 'razmažen', potiče se upravo takvo ponašanje. Teret iz djetinjstva kasnije se može manifestirati kroz anksioznost, sumnju u vlastite sposobnosti i stalnu potrebu za vanjskim odobravanjem."

Popustljivost kao medvjeđa usluga

Roditelji, često s iskustvom odgoja starije djece, postaju opušteniji prema najmlađem članu obitelji. Iako je namjera dobra, pretjerano popustljiv i zaštitnički stav može biti kontraproduktivan. Djeca sustavno štićena od izazova teže razvijaju emocionalnu otpornost, samostalnost i vještine rješavanja problema. Uskraćuje im se prilika da nauče vjerovati u sebe, što u kasnijem životu može dovesti do anksioznosti i izbjegavanja odgovornosti.

Ključ je u promjeni pristupa, s naglaskom na razumijevanju umjesto etiketiranja. Kako ističe obiteljska terapeutkinja Robin Hamilton: "Ne radi se o tome tko je u pravu ili u krivu. Radi se o otkrivanju onoga što se doista događa ispod postojećih obrazaca i učenju kako zajedno prekinuti taj ciklus." U skladu s tim, stručnjaci savjetuju fokusiranje na konkretno ponašanje umjesto na općenite etikete. Dosljednost u postavljanju granica, poticanje samostalnosti zadacima primjerenim dobi i posvećivanje individualnog vremena svakom djetetu pomažu mu da se osjeća viđenim i vrijednim kao osoba, neovisno o redoslijedu rođenja.

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