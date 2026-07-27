Nakon poroda liječnici su rekli: 'Imate sat vremena sa sinom!' No dogodilo se čudo

Kada je Clarissa Mansbridge prije tri godine rodila sina Williama, liječnici su vjerovali da neće preživjeti dan. Rođen u 33. tjednu nakon abrupcije posteljice, William je bio mrtvorođenče i nije imao otkucaje srca punih 26 minuta prije nego što su ga liječnici uspjeli oživjeti. Ipak, kalvarija je tek počinjala.

'Imate sat vremena s njim'

Samo pola sata nakon porođaja, liječnici su joj priopćili poražavajuću vijest.

"Liječnik mi je rekao: 'Imate sat vremena s njim, morate pozvati cijelu obitelj, svi organi su mu otkazali. Treba na magnetsku rezonancu, ali očekujemo da će pokazati globalnu moždanu smrt'", ispričala je Clarissa (34).

U agoniji je čekala 45 minuta na bilo kakve vijesti. No, kada ga je konačno prvi put primila u naručje, teško sediranog, činilo se kao da je podigao glavu i pogledao je ravno u oči. "To je ono što me održalo, jer sam vidjela to svjetlo u njegovim očima", rekla je Clarissa iz Brisbanea u Australiji.

Williamu je dijagnosticirana teška hipoksično-ishemijska encefalopatija, ozljeda mozga uzrokovana nedostatkom kisika pri rođenju. Iako je magnetska rezonanca pokazala manje oštećenja nego što su liječnici očekivali, prognoza je i dalje bila mračna. Clarissa kaže da su je stalno upozoravali da, ako i preživi, možda nikada neće hodati, govoriti, sjediti, stajati ili živjeti samostalno te da će mu trebati cjelodnevna skrb do kraja života.

Mjeseci straha i neizvjesnosti

U jednom trenutku stavljen je na palijativnu skrb, a drugi put ju je liječnik upozorio da se pripremi na to da bi ga mogla pronaći mrtvog u krevetiću. Tjednima je William bio na intenzivnoj njezi prije nego što je počeo pokazivati znakove poboljšanja i bio prebačen na specijalni odjel.

Tijekom boravka u kući u blizini bolnice, Clarissa je primala opetovane pozive u ranim jutarnjim satima nakon što je William patio od zastrašujućih epizoda u kojima su mu razina kisika i otkucaji srca naglo padali bez upozorenja. "Zvali su me u 2:30 ujutro i rekli da su ga izgubili, ali da su ga uspjeli vratiti", prisjetila se.

Takve epizode su se ponavljale. "Razina kisika bi mu u sekundama pala sa 100 na 30... broj otkucaja srca pao bi na tridesetak. To se događalo šesnaest puta svaka dva sata, kao po satu."

Naposljetku, William je prebačen u specijaliziranu pedijatrijsku bolnicu, gdje su ove epizode čudesno prestale. Otpušten je u listopadu, dva mjeseca nakon rođenja, i njih dvoje su prvi put otišli kući. No, brinući se sama o njemu, samohrana majka Clarissa borila se sa strahom, tjeskobom i PTSP-om.

"Stalno sam provjeravala njegov monitor i zumirala na kameri da vidim diše li", rekla je. "Sjećam se da sam ležala u kadi i samo ga promatrala 24 sata na dan. Iskreno, u tom sam trenutku samo željela potonuti."

Neočekivani preokret i novi početak

Protivno svim predviđanjima, William se nastavio oporavljati. Danas, u dobi od tri godine, on hoda, govori, trči i obožava građevinska vozila i dinosaure. Osim manjeg gubitka sluha, živi poput svakog djeteta. "Svaki dan me ovo dijete iznenadi. Svaki dan. Tako sam blagoslovljena", rekla je.

Karijeru u showbusinessu zamijenila umjetnom inteligencijom

Clarissa je rano shvatila da se nikada ne može vratiti zahtjevnoj karijeri u zabavnoj industriji koju je gradila 15 godina kao menadžerica slavnih osoba. Stoga je, sjedeći uz Williamov bolnički krevet, počela ispunjavati bilježnicu idejama za potpuno drugačiju budućnost.

"U satima kada nisam mogla ni dotaknuti vlastito dijete, morala sam razmišljati o budućnosti. O novcu i o tome kakav bi nas posao mogao održati, bez obzira na to koliko složene njegove potrebe postanu", objasnila je. "Znala sam da ću, ako moram biti uz njega 24/7, trebati vrlo fleksibilan radni raspored. Tada sam otkrila umjetnu inteligenciju."

Tako je Clarissa stvorila Miu Andre, influencericu generiranu umjetnom inteligencijom, čiji je sadržaj usmjeren na luksuzni stil života. Pažljivo je gradila priče, lokacije i iskustva koja su se prirodno razvijala, umjesto da objavljuje nasumične glamurozne slike. Strategija je uspjela. Kako prenosi britanski Mirror, Mia je nedavno osvojila drugo mjesto na "Oscarima umjetne inteligencije", natjecanju Fanvue x OpenArt AI Personality of the Year. Danas Clarissa zarađuje oko 6.000 američkih dolara (oko 5.600 eura) mjesečno, radeći u skladu s Williamovim potrebama.

"Najdraže mi je što mi telefon više nije zalijepljen za ruku", rekla je. Sada sretno usklađuje posao s majčinstvom, postupno se oslobađajući tjeskobe i straha iz prvih dana. Williamov drugi rođendan, kaže, bio je posebno emotivan jer se preživljavanje nakon te točke nekoć činilo nemogućim. Danas je ohrabruje njegova snaga.

"Njegov treći rođendan doživljavam kao blagoslov", dodala je. "Jedva čekam vidjeti što će sljedeće učiniti."

POGLEDAJTE GALERIJU