Fenomen u Americi: Djevojka rodila 'divovsku' bebu, liječnici i sestre nisu skrivale šok

Kad je Amerikanka Markie Smith birala ime za svoje treće dijete, nije slutila da će ga doslovno opisivati. Ime Canyon činilo joj se snažno, drugačije i posebno. No tek nakon poroda postalo je jasno koliko je taj izbor bio - proročanski, javlja portal Today.

Dječak je na svijet stigao 18. prosinca u bolnici u Arlingtonu, carskim rezom. Čim su ga liječnici podigli, u operacijskoj sali nastao je muk. Sekundu kasnije - nevjerica. Liječnici i medicinske sestre spontano su reagirali, a iznenađenje je bilo toliko očito da je i majka, još pod anestezijom, pomislila kako nešto nije u redu. ''U tom trenutku sam se uplašila,'' priznaje Markie. ''Nitko ništa ne govori, samo uzdasi.''

Istina je, međutim, bila posve drukčija. Dječak je bio zdrav, ali daleko veći nego što je itko očekivao. Njezina prijateljica, koja joj je bila pratnja na porodu, samo se okrenula prema njoj i kratko rekla: “On je ogroman.”

Iako je majka tijekom trudnoće imala gestacijski dijabetes, što povećava mogućnost rađanja krupnije djece, razlika je bila zapanjujuća. Njezino prvo dvoje djece težilo je oko četiri kilograma. Canyon je na vagi pokazao gotovo šest, točnije 5.9 kilograma, znatno iznad prosjeka za donošenu novorođenčad.

''Ni liječnici to nisu predvidjeli,'' kaže Markie.

Ime se savršeno uklopilo i u obiteljsku tematiku. Starija sestra Meadow i mlađi brat Forest već nose imena inspirirana prirodom, pa je Canyon bio logičan nastavak te priče.

Zbog problema s disanjem, novorođenče je prvih tjedan dana provelo na neonatalnom odjelu. Kući je stigao na Badnjak, zdrav i snažan. Majka to naziva malim božićnim čudom.

Nekoliko dana kasnije, Canyon je, kako mama kaže, mirna i zadovoljna beba. ''Uvijek je dobre volje, kao da zna da je od početka privlačio pažnju,'' kaže Markie kroz smijeh.

Naravno, reakcije okoline nisu izostale. Obitelj ga već zove “Grand Canyon”, dok su prijatelji posegnuli za drugim nadimkom - “Super Cooper”, po njegovu srednjem imenu.

