IZAZOVNA KAO UVIJEK

Lille zanjihala bokovima uz novi hit i oduševila fanove oskudnim točkastim bikinijem

Lille zanjihala bokovima uz novi hit i oduševila fanove oskudnim točkastim bikinijem
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamičnim pokretima i prepoznatljivim stilom ponovno je oduševila pratitelje na mrežama

28.2.2026.
9:36
Hot.hr
Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatska pjevačica Lidija Bačić (40) ponovno je privukla veliku pozornost objavom na društvenim mrežama, gdje je podijelila video u kojem pleše uz svoju novu pjesmu. Snimka je nastala nakon izlaska singla “Vučji osmijeh”, a pratitelji su brzo reagirali brojnim komentarima i dijeljenjima.

Lille zanjihala bokovima uz novi hit i oduševila fanove oskudnim točkastim bikinijem
Foto: Screenshot: Instagram: @lidijabacic_lile

Provokativni ples uz novu pjesmu

U objavljenom videu pjevačica pleše u crnom kupaćem kostimu s bijelim točkicama, dok u ruci drži bijele štikle s crnim točkicama. Elegantnim pokretima i prepoznatljivom energijom još je jednom istaknula svoju scensku prisutnost i figuru, po čemu je već godinama poznata publici.

Lille zanjihala bokovima uz novi hit i oduševila fanove oskudnim točkastim bikinijem
Foto: Screenshot: Instagram: @lidijabacic_lile

Autorski tim i spot

Na pjesmi “Vučji osmijeh” radili su autori Fayo, Stjepan Lesko i Toni Lesko, dok je spot režirao Dario Lepoglavec. U videospotu sudjeluje i plesna skupina ELIS plesni fitness, a pjesma je objavljena u izdanju Croatia Records i FAYO MUSIC-a.

Lille zanjihala bokovima uz novi hit i oduševila fanove oskudnim točkastim bikinijem
Foto: Screenshot: Instagram: @lidijabacic_lile

Lidija BacicNova PjesmaBikini
