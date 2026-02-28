Lille zanjihala bokovima uz novi hit i oduševila fanove oskudnim točkastim bikinijem

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić (40) ponovno je privukla veliku pozornost objavom na društvenim mrežama, gdje je podijelila video u kojem pleše uz svoju novu pjesmu. Snimka je nastala nakon izlaska singla “Vučji osmijeh”, a pratitelji su brzo reagirali brojnim komentarima i dijeljenjima.

Foto: Screenshot: Instagram: @lidijabacic_lile

Provokativni ples uz novu pjesmu

U objavljenom videu pjevačica pleše u crnom kupaćem kostimu s bijelim točkicama, dok u ruci drži bijele štikle s crnim točkicama. Elegantnim pokretima i prepoznatljivom energijom još je jednom istaknula svoju scensku prisutnost i figuru, po čemu je već godinama poznata publici.

Foto: Screenshot: Instagram: @lidijabacic_lile

Autorski tim i spot

Na pjesmi “Vučji osmijeh” radili su autori Fayo, Stjepan Lesko i Toni Lesko, dok je spot režirao Dario Lepoglavec. U videospotu sudjeluje i plesna skupina ELIS plesni fitness, a pjesma je objavljena u izdanju Croatia Records i FAYO MUSIC-a.

Foto: Screenshot: Instagram: @lidijabacic_lile

