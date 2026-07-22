Liječnici su govorili: 'To je samo žgaravica'. Danas se bori za život i oštro kritizira sustav

Još prije dvije godine Victoria Rodwell iz britanskog Kenta bila je utjelovljenje zdravog načina života. Čak je preplivala La Manche, ronila s bocama i predavala tjelesni odgoj. No tada su počeli problemi s gutanjem.

Prema njezinim riječima, liječnici njezine tegobe nisu shvaćali ozbiljno i stalno su ih pripisivali žgaravici. Umjesto temeljitih pretraga, prepisivali su joj lijekove za želučanu kiselinu, a ponekad čak i antidepresive. Kada je napokon otkriven pravi uzrok, bilo je prekasno. Rak jednjaka u četvrtom stadiju je razorna i često fatalna dijagnoza.

''To je kao horor od početka do kraja. Slomljena sam jer mi je bolest uništila život i plaši me pomisao da ću se morati liječiti do kraja kratkog vremena koje mi je preostalo'', kaže ova 32-godišnjakinja.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

U pet mjeseci izgubila 23 kilograma

Prvi problemi pojavili su se u rujnu 2024. Hrana joj se zaglavljivala u grlu i nije ju mogla progutati. Postupno je prestajala jesti i u pet mjeseci izgubila više od 23 kilograma. Unatoč tome, kako kaže, nitko njezine tegobe nije shvaćao ozbiljno. ''Imate samo previše želučane kiseline'', govorili su joj liječnici. No nije bila riječ o žgaravici.

Konačna dijagnoza stigla je u siječnju 2026. i bila je poražavajuća – rak jednjaka u četvrtom stadiju. Zbog veličine tumora liječnici joj više nisu mogli ni uvesti endoskop kojim se obavlja pregled.

Uzima kemoterapiju i jake lijekove

Victoria sada prolazi kemoterapiju, uzima jake lijekove i pokušava prikupiti novac za specijalizirano liječenje.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Zbog neizvjesne prognoze morala je s partnerom Benom ubrzati vjenčanje. Prvotno su ga planirali za kraj godine, no na kraju su se vjenčali već ovog proljeća.

''Da se problem otkrio kada sam prvi put rekla da nešto nije u redu, danas ne bih živjela u strahu da bi svaki dan mogao biti moj posljednji. Bila sam zdrava, bavila sam se sportom i nikada nisam pušila. Danas sam slaba, ne mogu raditi i osjećam se kao sjena same sebe'', kaže.

Istodobno oštro kritizira britanski zdravstveni sustav. ''To pokazuje sistemski problem u kojem se pacijenti s rjeđim slučajevima stalno zanemaruju. Meni, kao i mnogima drugima, to je promijenilo i skratilo život'', dodaje.

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