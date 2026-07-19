Mislila da ima ekcem, ali crvena mrlja skrivala je opaku bolest: 'Bila sam potpuno šokirana'

Stjuardesa Beth Brown (30) godinama je zanemarivala zaštitu od sunca i redovito odlazila u solarij, vjerujući da je preplanula put znak zdravlja i ljepote. Kada je primijetila crvenu mrlju na licu, otpisala ju je kao bezopasni ekcem. No, kada je mrlja počela rasti, posjet liječniku otkrio je zastrašujuću istinu koja joj je promijenila život.

Godine ignoriranja upozorenja

Beth je, kako sama kaže, oduvijek voljela biti preplanula. Njezin posao stjuardese često ju je vodio na sunčane destinacije, gdje je provodila sate na plaži ili uz bazen, upijajući zrake bez ikakve zaštite. Priznaje da nikada nije koristila kremu sa zaštitnim faktorom, a tu je naviku, kaže, naslijedila od majke.

"Moja majka nikada nije koristila kremu za sunčanje, njezina se generacija uvijek pržila na suncu. Ni ja je nisam koristila jer sam tako odrasla", priča Beth.

Od svoje dvadeset i druge godine postala je i redovita korisnica solarija. U početku je odlazila na tretmane od šest minuta, no s vremenom je produljila boravak u solariju na čak dvadeset minuta po tretmanu, dva puta mjesečno ili jednom tjedno.

"Sada me to plaši, ali tada je to bilo posve normalno. Na društvenim mrežama preplanulost se prikazuje kao nešto ‘cool’, ali to je zapravo tužno, jer time uništavate svoju kožu", rekla je.

Mrlja koja nije bila ekcem

Prije otprilike dvije godine, Beth je na bočnoj strani glave primijetila malu crvenu mrlju koja bi se povremeno perutala i pretvarala u krastu. Budući da je u djetinjstvu imala ekcem, pretpostavila je da se radi o istom problemu. Međutim, mrlja je s vremenom postajala sve veća i ponekad bi krvarila.

Do listopada 2025. godine, promjena na koži postala je toliko izražena da je više nije mogla prekriti šminkom. Zabrinuta, obratila se majci svog dečka, koja je po struci liječnica. Ona je odmah posumnjala da bi se moglo raditi o karcinomu bazalnih stanica (BCC), najčešćem tipu raka kože. Slučajevi u kojima se simptomi raka kože pogrešno tumače kao ekcem ili psorijaza nisu rijetkost, što može dovesti do opasnog odgađanja liječenja. Ključna razlika često je u tome što lezije uzrokovane rakom ne reagiraju na uobičajene terapije za upalna stanja kože.

"Da nije bilo nje, možda nikada ne bih ni otišla liječniku", priznaje Beth.

Šokantna dijagnoza i teško liječenje

Nakon što je zakazala pregled i obavila pretrage, potvrđena joj je dijagnoza karcinoma bazalnih stanica. "Bila sam potpuno šokirana. Nisam ni slutila kolike mogu biti posljedice nekorištenja kreme za sunčanje i odlazaka u solarij", kaže.

Uslijedio je težak period čekanja. Stavili su je na listu za operaciju uklanjanja tumora, a na zahvat je čekala dugih šest mjeseci. "Bila sam prestravljena da će tumor rasti dok čekam termin", prisjeća se. Njezina priča potaknula je i njezinu majku na pregled, a ispostavilo se da je i njoj dijagnosticiran isti tip raka kože.

U svibnju 2026. godine, Beth je napokon operirana. Odlučila je da nakon uklanjanja tumora ranu ostavi otvorenom kako bi sama zacijelila, umjesto da se podvrgne presađivanju kože.

"Nisam znala koliko će proces oporavka biti intenzivan. Na poslu sam rekla da se vraćam već sljedeći dan, misleći da ću imati samo mali šav. Umjesto toga, izašla sam iz bolnice s rupom na licu", opisala je. Oporavak je trajao mjesec dana, tijekom kojih je tjedno odlazila u bolnicu na previjanje rane.

Nova životna filozofija

Danas je njezina koža zacijelila, ali je i dalje osjetljiva. Beth je potpuno promijenila svoje navike. Više ne koristi solarij, a boravak u hladu i nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom 50 postali su njezina svakodnevica.

"U srcu sam dijete sunca, ali sada pazim na svoju kožu. Koristim zaštitni faktor svaki dan, ne mogu zamisliti da izađem van bez da ga nanesem na lice", kaže i dodaje: "Mislim da djevojke ne shvaćaju da i dalje mogu pocrnjeti dok nose kremu za sunčanje. Ona samo štiti vašu kožu".

Njezina poruka je jasna: "Boravak na otvorenom i dobivanje vitamina D su važni, ali pazite da ne izgorite. Sjedite u hladu, nosite kremu za sunčanje i šešir".

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