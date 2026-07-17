Tijelom mu prošlo 11 tisuća volti, bio je klinički mrtav 14 minuta: 'Udar me rastrgao'

Dovoljna je bila jedna greška i njegov život se zauvijek promijenio. Samo jedan trenutak doslovno ga je doveo na rub između života i smrti. Britanac Darren Harris doživio je nešto što nitko ne želi. Kroz njegovo tijelo prošao je električni udar od 11.000 volti. Posljedice su bile i jesu drastične. Mladić će ih nositi do kraja života.

Darren danas priznaje da je to bila njegova greška. Naime, 2020. godine, kada je ulazio u napuštenu industrijsku zgradu u Wolverhamptonu u Engleskoj, išao je tamo tražiti željezo i metalni otpad. Ukratko, nešto što bi mogao uzeti i prodati jer financijski nije bio najbolje. Sudbonosni trenutak dogodio se kada se oslonio na razvodnu ploču. Zgrada je bila namijenjena za rušenje i nije mu palo na pamet da bi struja još mogla biti spojena. "Lijevom rukom sam dotaknuo razvodnu ploču koja je napajala 980 kuća i 78 tvornica, i taj udar me doslovno rastrgao'', opisuje danas nevjerojatno iskustvo.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Pravo je čudo, ali Darren se uspio izvući vlastitim snagama. Ne zna kako, probudio se tek u bolnici. "Bio sam u komi 29 dana. Tri puta sam imao sepsu, otkazali su mi bubrezi i dva puta sam umro. Ukupno sam bio 14 minuta klinički mrtav'', kaže.

Električni udar izazvao je opekline trećeg stupnja na polovici tijela i spalio podlakticu do kosti, izgubio je palac na lijevoj ruci. Razarajuće ozljede imao je i na licu. Između ostalog, izgubio je oba uha i dio nosa. ''Buđenje u bolnici bilo je strašno čudno. Mislio sam da sam umro na mjestu nesreće'', opisuje Darren. Ukupno je morao proći više od 30 operacija.

Ipak, u bolnici ga je čekao još jedan šok. "Odlučio sam prošetati hodnikom i vidio sam ogledalo. Morao sam se pogledati i to je bila najveća bol i tuga koju sam ikada doživio'', kaže. Zadobio je teške opekline, lice mu je bilo unakaženo, a imao je i goleme ožiljke na duši.

Iako je od nesreće prošlo pet godina, Darren pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Priznaje da su mu se javljale i crne misli. "Bio sam slomljen i nekoliko puta sam pokušao to, ali svaki put sam se ponovno uspravio. Većinu svoje traume skrivam, iako je proživljavam svaki dan'', povjerava se.

Danas Darren prikuplja novac za rekonstruktivnu operaciju lica koja bi mu, prema njegovim riječima, pomogla vratiti samopouzdanje. Tvrdi da svoju drugu priliku za život ne želi propustiti. "Ne bih poželio nešto takvo ni svom najgorem neprijatelju. Želim biti inspiracija ljudima koji upravo prolaze životnu krizu'', zaključuje.

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