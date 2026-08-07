FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASIO SE I GRADONAČELNIK /

Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost

Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
×
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL & Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prema informacijama koje prenosi Nacional, u ponedjeljak bi se trebao održati sastanak između predstavnika organizatora i gradonačelnika

7.8.2026.
21:05
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL & Dusko Jaramaz/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Najavljeni koncert srpske pjevačice Jelene Karleuše, hrvatskoj javnosti poznate po podržavanju politike srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, u jednom noćnom klubu u Vodicama izazvao je brojne reakcije u javnosti, ponajviše zbog njezinih ranijih javnih istupa o Hrvatskoj u kojima je spominjala velikosrpsku ideologiju.

Prema pisanju Nacionala, zbog najavljenog nastupa koji bi se trebao održati baš na blagdan Velike Gospe, gradonačelnik Vodica Ante Cukrov posljednjih dana prima velik broj poziva i poruka građana.

Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"To je neprimjereno. Nemamo ništa protiv bilo koga i svi su dobrodošli u Vodice, ali ovdje je riječ o osobi koja je u više navrata javno iznosila negativne stavove o Hrvatskoj. Samo zbog toga smatram da nije dobrodošla", rekao je Cukrov za Nacional.

Naglasio je kako Grad nema ovlasti odlučivati o programu privatnih noćnih klubova te da o angažmanu izvođača odlučuje vlasnik objekta. Dodao je i kako su za vrijeme koncerta najavljena mirna okupljanja dijela građana i braniteljskih udruga, koje smatraju da nastup nije primjeren.

S druge strane, organizatori su poručili da su svjesni reakcija koje je koncert izazvao te su pozvali na međusobno poštovanje i pristojnu komunikaciju. Istaknuli su kako na svojim društvenim mrežama neće tolerirati govor mržnje, uvrede ni prijetnje te naglasili da dotični klub želi ostati mjesto glazbe, zabave i međusobnog uvažavanja.

Prema informacijama koje prenosi Nacional, u ponedjeljak bi se trebao održati sastanak između predstavnika organizatora i gradonačelnika kako bi se pokušalo pronaći rješenje prihvatljivo za sve uključene strane.

Jelena KarleušaVodiceVelika Gospa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike