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Odjeven kao klaun, s nožem u ruci: Tinejdžer (15) optužen za ubojstvo muškarca

Odjeven kao klaun, s nožem u ruci: Tinejdžer (15) optužen za ubojstvo muškarca
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Foto: Screenshot 'X'/TonyLaneNV

Protiv tinejdžera je u četvrtak podignuta optužnica za ubojstvo prvog stupnja

7.8.2026.
22:02
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/TonyLaneNV
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Tinejdžer (15) optužen je za ubojstvo muškarca (78) kojeg je, prema navodima policije, nasumično izbo nožem na autobusnoj stanici u području St. Louisa dok je bio odjeven u kostim klauna.

Policija u East St. Louisu u Illinoisu pronašla je u ponedjeljak na ulici tijelo Johna W. Allena iz Jenningsa u Missouriju. Njegova obitelj rekla je lokalnim medijima da je bio veteran američke mornarice, umirovljeni vozač autobusa i aktivan član crkvene zajednice. Vjeruju da je u East St. Louis došao u posjet rodbini.

Policija je brzo identificirala osumnjičenog, a potom ga uhitila u jednoj kući. Snimke su, navode istražitelji, pokazale da je u trenutku napada bio odjeven kao klaun.

Kako piše AP News, protiv tinejdžera je u četvrtak podignuta optužnica za ubojstvo prvog stupnja. Isti je dan izveden pred sud za maloljetnike te će ostati u pritvoru najmanje do sljedećeg ročišta.

Tužiteljstvo nastoji premjestiti slučaj iz nadležnosti suda za maloljetnike kako bi mu se moglo suditi kao odrasloj osobi.

UbojstvoTinejdžerKlaunSadUbod Nozem
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