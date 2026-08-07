Odjeven kao klaun, s nožem u ruci: Tinejdžer (15) optužen za ubojstvo muškarca

Tinejdžer (15) optužen je za ubojstvo muškarca (78) kojeg je, prema navodima policije, nasumično izbo nožem na autobusnoj stanici u području St. Louisa dok je bio odjeven u kostim klauna.

Policija u East St. Louisu u Illinoisu pronašla je u ponedjeljak na ulici tijelo Johna W. Allena iz Jenningsa u Missouriju. Njegova obitelj rekla je lokalnim medijima da je bio veteran američke mornarice, umirovljeni vozač autobusa i aktivan član crkvene zajednice. Vjeruju da je u East St. Louis došao u posjet rodbini.

Policija je brzo identificirala osumnjičenog, a potom ga uhitila u jednoj kući. Snimke su, navode istražitelji, pokazale da je u trenutku napada bio odjeven kao klaun.

A Ring doorbell camera caught it all before anyone even knew what had happened.



Neighbors in East St. Louis reported seeing a teenager going door to door in a clown costume, peering into windows, carrying a large knife.



Less than an hour later, a body was found in the… pic.twitter.com/lRCkRMGM61 — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) August 6, 2026

Kako piše AP News, protiv tinejdžera je u četvrtak podignuta optužnica za ubojstvo prvog stupnja. Isti je dan izveden pred sud za maloljetnike te će ostati u pritvoru najmanje do sljedećeg ročišta.

Tužiteljstvo nastoji premjestiti slučaj iz nadležnosti suda za maloljetnike kako bi mu se moglo suditi kao odrasloj osobi.