Odjeven kao klaun, s nožem u ruci: Tinejdžer (15) optužen za ubojstvo muškarca
Protiv tinejdžera je u četvrtak podignuta optužnica za ubojstvo prvog stupnja
Tinejdžer (15) optužen je za ubojstvo muškarca (78) kojeg je, prema navodima policije, nasumično izbo nožem na autobusnoj stanici u području St. Louisa dok je bio odjeven u kostim klauna.
Policija u East St. Louisu u Illinoisu pronašla je u ponedjeljak na ulici tijelo Johna W. Allena iz Jenningsa u Missouriju. Njegova obitelj rekla je lokalnim medijima da je bio veteran američke mornarice, umirovljeni vozač autobusa i aktivan član crkvene zajednice. Vjeruju da je u East St. Louis došao u posjet rodbini.
Policija je brzo identificirala osumnjičenog, a potom ga uhitila u jednoj kući. Snimke su, navode istražitelji, pokazale da je u trenutku napada bio odjeven kao klaun.
Kako piše AP News, protiv tinejdžera je u četvrtak podignuta optužnica za ubojstvo prvog stupnja. Isti je dan izveden pred sud za maloljetnike te će ostati u pritvoru najmanje do sljedećeg ročišta.
Tužiteljstvo nastoji premjestiti slučaj iz nadležnosti suda za maloljetnike kako bi mu se moglo suditi kao odrasloj osobi.