Ne, ovo nije šminka: Tetovirao je lice da bi izgledao kao klaun, supruga mu je najveća podrška
Richie Esposito, poznatiji kao Richie The Barber, lokalna je zvijezda Huntington Beacha, no njegova slava seže daleko izvan granica Kalifornije. On je brijač, performer i čovjek koji je svoju strast prema klaunovima doslovno urezao u vlastitu kožu, tetovirajući lice kako bi zauvijek nosio crveni nos i široki osmijeh. Ipak, nakon godina kaotičnih performansa, šala na račun slavnih i života na rubu, Richie je krenuo na neočekivano duhovno putovanje koje redefinira sve što su ljudi mislili da znaju o njemu.