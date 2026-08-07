Američki Senat odobrio nove sankcije Rusiji: Na udaru i najveći kupci nafte

Američki Senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se izvršio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, prenosi u četvrtak dpa.

Senatori su glasali uvjerljivom većinom od 86 glasova prema 11 u korist prijedloga zakona, koji sada mora proći i Zastupnički dom.

Prijedlog zakona uvelike je predvodio pokojni američki senator Lindsey Graham.

Osim uvođenja izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, prijedlog zakona ima za cilj dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina, koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine.

Dokument ovlašćuje američkog predsjednika Donalda Trumpa za uvođenje sankcija pet najvećih kupaca ruskih energenata te pet zemalja koje najviše pomažu Rusiji u izbjegavanju energetskih sankcija.

To bi moglo dodatno opteretiti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje su veliki uvoznici ruske sirove nafte.

Zastupnički dom već je na stanci pa se ne očekuje da će o prijedlogu zakona glasati do rujna.

Von der Leyen pozdravila odluku

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je u petak glasovanje u američkom Senatu kojim su podržane sveobuhvatne energetske sankcije Rusiji.

"Nakon 21. paketa EU-a, pozdravljam usvajanje Grahamovog zakona u američkom Senatu", napisala je von der Leyen na X-u.

"Zajedno, iscrpimo sredstva Rusije za nastavak rata koji ne može dobiti. Snažnim, komplementarnim sankcijama, Europa i Sjedinjene Države mogu još jednom pokazati što povijesni partneri mogu postići kada djeluju zajedno“, dodala je von der Leyen.