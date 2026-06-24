Težak udarac iz Washingtona: Trumpu zadali udarac iz Senata - traže obustavu napada na Iran

⁠Američki Senat podržao je u utorak zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana, što je najnovija kritika republikanskom predsjedniku koja dolazi iz redova sve nezadovoljnijeg Kongresa.

Senat je glasovao 50 prema 48 za rezoluciju o ratnim ovlastima, koja je početkom ovog mjeseca prošla i Zastupnički dom, održavajući sve veću zabrinutost čak i među nekim Trumpovim republikancima zbog nepopularnog sukoba koji je počeo 28. veljače, kada su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran.

To je prvi put da su oba doma Kongresa usvojila rezoluciju kojom od predsjednika traži povlačenje američkih oružanih snaga iz vojne operacije otkako je 1973. donesen Zakon o ratnim ovlastima.

Premda će vjerojatno imati samo simbolično značenje, glasovanje je bilo udarac za Trumpa, koji je donedavno uživao gotovo jednoglasnu potporu republikanskih članova Kongresa. Također dolazi u trenutku kada se očekuje da će administracija tražiti od Kongresa da odobri desetke milijardi dolara za financiranje rata.

Trumpovi republikanci imaju tijesnu većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu, ali neki od njih posljednjih se mjeseci suprotstavilo predsjedniku po nizu pitanja uoči međuizbora u studenom, koji će odlučiti hoće li stranka zadržati kontrolu nad Kongresom.

Rezultati ankete Reuters/Ipsosa, objavljeni u utorak, pokazali su da smo svaki četvrti Amerikanac vjeruje da je rat protiv Irana vrijedio troškova, a većina je zabrinuta oko toga da će primirje s Teheranom potrajati.

Trump je u objavi kasno u utorak kritizirao glasovanje, nazivajući ga loše tempiranim i besmislenim te optužio one koji su glasovali za rezoluciju da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti.