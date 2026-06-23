Američki pilot ostao bez riječi, iznad Irana ugledao jezivu 'meduzu': 'Kretali su se kao jedno biće'

Američki pilot borbenog zrakoplova F-15, kojeg su u travnju nakon obaranja iznad Irana spasile specijalne postrojbe, tijekom ispitivanja opisao je prizor koji je šokirao i iskusne obavještajce.

Neposredno prije katapultiranja, tvrdi da je u zraku vidio skupinu iranskih dronova koji su se kretali kao jedna cjelina, u formaciji nalik meduzi.

Njegovo svjedočanstvo, koje dosad nije bilo objavljeno, izazvalo je žestoku raspravu unutar američke obavještajne zajednice jer bi, ako se pokaže točnim, moglo upućivati na dosad nepoznate sposobnosti iranskih bespilotnih sustava.

'Kretali su se kao jedno'

Prema riječima izvora upoznatog s pilotovim iskazom, dronovi su bili međusobno povezani i sinkronizirani.

"Više dronova bilo je međusobno povezano i kretalo se kao jedno, pri čemu su se ispod većih dronova nalazili manji, poput nogu. Baš kao nešto izvanzemaljsko", rekao je za CNN jedan od izvora upoznatih s pilotovim iskazom svjedoka.

Drugi izvor rekao je da je pilot prizor opisao kao "minsko polje dronova" koje je lebdjelo u zraku.

Istražitelji zasad ne mogu potvrditi je li upravo ta formacija na bilo koji način pridonijela obaranju američkog lovca, no ta se mogućnost razmatrala tijekom početne istrage.

Mreža dronova koja djeluje kao jedan sustav

Prema izvorima upoznatima sa slučajem, pilot je opisao tehnologiju poznatu kao "one-to-many meshed networking", odnosno mrežno povezivanje koje omogućuje jednom operateru upravljanje većim brojem međusobno povezanih dronova.

Takve sposobnosti, prema dosadašnjim procjenama, već posjeduju Rusija i Kina, dok postoje indicije da je Iran upravo od tih država dobivao pomoć u razvoju svoje tehnologije bespilotnih letjelica.

Vojni stručnjaci upozoravaju da bi takav sustav omogućio rojevima dronova da samostalno koordiniraju napade, zadržavaju formaciju i prilagođavaju djelovanje u stvarnom vremenu.

Stručnjaci: 'To je iznimno opasna sposobnost'

Emma Bates, stručnjakinja za ratovanje dronovima i modernizaciju obrane, smatra da bi ovakva tehnologija predstavljala ozbiljan izazov za američke i savezničke snage.

"Potrošit ćemo goleme količine novca – i platiti visoku cijenu u ljudskim životima i resursima – kako bismo se zaštitili od nečega što se može koordinirati na ovakav način", kaže.

Dodaje kako je riječ o posebno opasnoj sposobnosti ako dronovi mogu zadržavati formaciju i koordinirati napade.

"Ako se mogu sami organizirati u prepoznatljiv oblik i zadržati tu formaciju, ako pritom nose eksploziv i istodobno zadržavaju dio svojih resursa u pričuvi kako bi napali ono što prvi val nije uništio – riječ je o iznimno naprednom načinu djelovanja".