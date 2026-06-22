FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TEHNIČKA NESREĆA' /

Snažna eksplozija LNG postrojenja u Kataru: Najmanje 13 mrtvih, deseci ozlijeđenih

Snažna eksplozija LNG postrojenja u Kataru: Najmanje 13 mrtvih, deseci ozlijeđenih
×
Foto: Screenshot/X

Vlasti su izjavile da se u nedjelju navečer u plinskom postrojenju Barzan dogodila 'tehnička nesreća'

22.6.2026.
17:15
Hina
Screenshot/X
VOYO logo
VOYO logo

Trinaest je osoba poginulo, a deseci su ozlijeđeni nakon eksplozije u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin (LNG) Ras Lafan u Kataru, koja se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije obustavljene nakon napada Irana u ožujku.

Vlasti su izjavile da se u nedjelju navečer u plinskom postrojenju Barzan dogodila "tehnička nesreća".

Katar, dom velike američke vojne baze, bio je meta više iranskih napada raketama i dronovima tijekom rata SAD-a i Irana u kojem je blokirano oko 20 posto svjetske opskrbe LNG-jem u Zaljevu. Neke su se pošiljke nedavno počele ponovno isporučivati.

Ozlijeđeno 66 osoba

Katarsko ministarstvo energetike u izjavi je priopćilo da je 13 ljudi poginulo, a 66 ozlijeđeno.

Ministarstvo kaže da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš.

QatarEnergy, državna tvrtka za opskrbu naftom i plinom, nije pružio detalje o tome gdje se u postrojenju dogodila eksplozija niti koji je opseg štete. Sad al-Kabi, izvršni direktor QatarEnergyja i katarski ministar energetike, rekao je da je započela istraga o incidentu.

Eksplozija je zatresla prozore, a osjetila se diljem središnjeg dijela Dohe, uplašivši njezine stanovnike udaljene i više od 70 kilometara od Ras Lafana.

KatarEksplozijaLng Katar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike