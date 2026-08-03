FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIŠA SILA /

Čilić zbog kiše četiri sata ostao 'zarobljen' u čekaonici

Čilić zbog kiše četiri sata ostao 'zarobljen' u čekaonici
×
Foto: Iris van den Broek/AFP/Profimedia

Čilićev meč protiv protiv japanskog kvalifikanta Shimabukure je trebao biti odigran već u nedjelju, ali su ga organizatori prebacili u program za ponedjeljak

3.8.2026.
22:31
Hina
Iris van den Broek/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snažna kiša, koje je već u nedjelju poremetila program na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu, u ponedjeljak je za četiri sata odgodila početak prvih mečeva.

Umjesto u 11 sati po lokalnom vremenu (17 sati po srednjoeuropskom), tereni su osposobljeni za igranje četiri sata poslije predviđenog početka.

Među onima koji su ostali u čekaonici je bio i Marin Čilić (ATP - 85.), čiji je dvoboj prvog protiv japanskog kvalifikanta Shoa Shimabukura (ATP - 94.) trebao biti odigran već u nedjelju, ali su ga organizatori prebacili u program za ponedjeljak.

U nedjelju su dovršena tek dva meča koja su bila na rasporedu: Knez Shang je svladao Paragvajca Valleja i izborio meč drugog kola protiv Rusa Rubljoa, a Španjolac Munar je bio bolji od Australca Hijikate pa će u drugom kolu igrati protiv Belgijca Blockxa.

Od nastupa u Montrealu odustali su Jannik Sinner i Novak Đoković, a nema ni ozlijeđenog Carlosa Alcaraza, pa su prvi i drugi nositelj turnira Nijemac Alexander Zverev i Kanađanin Felix Auger-Aliassime, treći i četvrti na aktualnoj pojedinačnoj ATP ljestvici.

Sva 32 nositelja su slobodni u prvom kolu.

Marin čilić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike