Pogledajte gdje odmara bivši Gospodin Savršeni Miloš: 'Život uzme, more vrati...'

Maneken i bivša zvijezda RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović dio ljeta provodi na hrvatskoj obali. Sa svojim pratiteljima podijelio je fotografiju iz Sabunika, turističkog mjesta nedaleko od Zadra, gdje uživa u suncu, moru i opuštenoj atmosferi, prenosi RTL.hr.

Na fotografiji pozira na plavom ručniku sa sunčanim naočalama, dok uz kadar nije napisao mnogo, već je kratkom porukom dao naslutiti koliko mu godi odmor: "Život uzme, more vrati..."

Miloš je i ranije na društvenim mrežama pokazao da uživa u Dalmaciji. U nekoliko objava označio je Zadar te poručio kako ga je oduševila energija grada i da mu boravak na hrvatskom Jadranu iznimno godi. Sudeći prema fotografijama koje dijeli, ljetne dane koristi za odmor, sunčanje i punjenje baterija uz more.