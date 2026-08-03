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Pogledajte gdje odmara bivši Gospodin Savršeni Miloš: 'Život uzme, more vrati...'

Pogledajte gdje odmara bivši Gospodin Savršeni Miloš: 'Život uzme, more vrati...'
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Miloš je i ranije na društvenim mrežama pokazao da uživa u Dalmaciji.

3.8.2026.
23:01
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Maneken i bivša zvijezda RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović dio ljeta provodi na hrvatskoj obali. Sa svojim pratiteljima podijelio je fotografiju iz Sabunika, turističkog mjesta nedaleko od Zadra, gdje uživa u suncu, moru i opuštenoj atmosferi, prenosi RTL.hr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milos Micovic (@mr.micovic)

Na fotografiji pozira na plavom ručniku sa sunčanim naočalama, dok uz kadar nije napisao mnogo, već je kratkom porukom dao naslutiti koliko mu godi odmor: "Život uzme, more vrati..."

Miloš je i ranije na društvenim mrežama pokazao da uživa u Dalmaciji. U nekoliko objava označio je Zadar te poručio kako ga je oduševila energija grada i da mu boravak na hrvatskom Jadranu iznimno godi. Sudeći prema fotografijama koje dijeli, ljetne dane koristi za odmor, sunčanje i punjenje baterija uz more.

 

Gospodin Savršeni 2026RtlMiloš Mićović
komentara
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