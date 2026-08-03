U Sarajevu ranjen pripadnik krim miljea, jučer pucnjava na istom mjestu

Davor Dabić, poznat kao Daba, ranjen je u ponedjeljak navečer u pucnjavi u Istočnom Sarajevu, prenosi Klix.ba. Napadač je prišao Dabiću s leđa i pucao u njega, uslijed čega je žrtva pala na tlo. Hitna pomoć brzo je stigla i prevezla ozlijeđenog muškarca, koji je u tom trenutku davao znakove života.

Informacije o njegovu zdravstvenom stanju trenutno nisu dostupne, kao ni informacije o napadaču.

Dabić je prethodno uhićen tijekom akcije kodnog naziva "Prolom 2" kao član kriminalne skupine uključene u trgovinu drogom. Skupina je razotkrivena nakon dešifriranja aplikacija za kriptiranu komunikaciju Sky i Anom, a tužiteljstvo i dalje radi na tom slučaju.

Imena poznata policiji

Tijekom suđenja u predmetu "Volan" – usmjerenom protiv organizirane skupine kradljivaca automobila, Davor Dabić identificiran je kao jedna od osoba koje su, uz Dragana Obućinu, pucale na Dalibora Vaskovića (osumnjičenika u tom predmetu) i njegova brata.

U blizini mjesta gdje se dogodio večerašnji incident do pucnjave je došlo i u nedjelju navečer. Za jučerašnju pucnjavu, u kojoj je ranjen Kosta Pandurević, sumnjiči se Đorđe Ždrale. Istraga o večerašnjoj pucnjavi je u tijeku.

Cijeli prostor parkirališta kod Spasovdanske ulice ograđen je žutom policijskom trakom, a na mjestu događaja nalazi se velik broj policijskih vozila.