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Preokret u slučaju Sarajevo safarija: 'Rekao je da ima noćne more jer je ubijao ljude'

Preokret u slučaju Sarajevo safarija: 'Rekao je da ima noćne more jer je ubijao ljude'
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Foto: GEORGES GOBET/AFP/Profimedia

Objavljeno je da su pretražili dom jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevu kada su ljudi plaćali da iz snajpera pucaju na stanovnike Sarajeva

17.6.2026.
14:20
Hina
GEORGES GOBET/AFP/Profimedia
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Milansko tužiteljstvo objavilo je u srijedu da je talijanska policija zaplijenila "značajne" dokaze tijekom pretrage doma jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevo kada su ljudi plaćali da bi iz snajpera pucali na građane toga grada tijekom rata u BiH.

Osumnjičenici su plaćali velike svote novca snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja mogli ubijati građane Sarajeva tijekom opsade grada u kojoj je poginulo oko 11.000 ljudi.

Tužitelji su rekli da među zaplijenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenika, 65-godišnjeg muškarca koji živi u području Alessandrije, s tehničkom opremom i prigušivačem.

Pretraga je provedena na temelju svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerice.

Tijekom ispitivanja, bivša partnerica je rekla da joj je osumnjičenik rekao da pati od noćnih mora jer je ubijao ljude u Bosni 1990-ih.

"Rekao mi je da je znao odlaziti iz Milana avionom i da su s njim bili neki ljudi koji su vikend provodili (....) kao snajperisti i pucali na muslimane“, rekla je istražiteljima.

Muškarac je ranije koristio pravo na šutnju kada su ga tužitelji ispitivali.

Ostali osumnjičenici su 80-godišnji bivši vozač kamiona iz pokrajine Pordenone, 64-godišnji poslovni čovjek koji živi u Brianzi i osoba iz Toskane.

TalijaniSarajevoMilanoTužiteljstvo
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