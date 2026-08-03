Teško mu je odoljeti: Recept za pohani pileći odrezak koji svi žele probati

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Ponekad najjednostavnija jela izazivaju najviše oduševljenja. Donosimo recept koji je osvojio internet
Australska food blogerica i autorica kuharica Nicole Maguire, poznata po profilu Simple Home Edit, ponovno je oduševila. Ovog puta u središtu pozornosti našao se bezvremenski klasik - pohani pileći odrezak u kremastom umaku od gljiva. Ovaj je recept dokaz da ponekad najjednostavnija jela izazivaju najviše oduševljenja.
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