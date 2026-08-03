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Teško mu je odoljeti: Recept za pohani pileći odrezak koji svi žele probati

Teško mu je odoljeti: Recept za pohani pileći odrezak koji svi žele probati
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Foto: Shutterstock

Ponekad najjednostavnija jela izazivaju najviše oduševljenja. Donosimo recept koji je osvojio internet

3.8.2026.
6:05
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Australska food blogerica i autorica kuharica Nicole Maguire, poznata po profilu Simple Home Edit, ponovno je oduševila. Ovog puta u središtu pozornosti našao se bezvremenski klasik - pohani pileći odrezak u kremastom umaku od gljiva. Ovaj je recept dokaz da ponekad najjednostavnija jela izazivaju najviše oduševljenja.

Recept za pohanu piletinu s kremastim umakom od gljiva

Sastojci

Za pohanu piletinu:

  • 1 kg pilećih prsa bez kože i kostiju
  • 1 žličica krupne morske soli (plus dodatno za začinjavanje)
  • ½ žličice svježe mljevenog crnog papra
  • 75 g glatkog brašna
  • 3 velika jaja, umućena
  • 180 g panko mrvica
  • Ulje za prženje

Za kremasti umak od gljiva:

  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 360 g narezanih gljiva (šampinjoni ili bukovače)
  • 2 žlice maslaca
  • 2 češnja češnjaka, sitno sjeckana
  • 500 ml vrhnja za kuhanje
  • 1 žličica Dijon senfa
  • 1 žličica pilećeg temeljca u prahu (ili pola kocke)
  • Nekoliko grančica svježeg timijana (po želji)
  • 35 g svježe naribanog parmezana
  • Sol i papar po ukusu

 

 

Priprema korak po korak

  1. Pripremite piletinu: Svaki komad pilećih prsa prerežite vodoravno kako biste dobili tanje odreske. Začinite ih solju i paprom s obje strane.
  2. Pripremite smjesu za pohanje: U tri odvojene plitke posude stavite brašno, umućena jaja i panko mrvice.
  3. Pohajte piletinu: Svaki odrezak prvo uvaljajte u brašno (otresite višak), zatim umočite u jaja te na kraju dobro utisnite u panko mrvice sa svih strana.
  4. Pržite odreske: U velikoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Pržite piletinu u serijama, 4-5 minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatnosmeđu boju i ne bude pečena. Pečene odreske izvadite na tanjur obložen papirnatim ručnikom.
  5. Pripremite umak: U istoj tavi u kojoj ste pržili piletinu (po potrebi odlijte višak ulja) dodajte maslinovo ulje i gljive. Pirjajte ih 4-5 minuta dok ne postanu zlatne. Dodajte maslac i češnjak pa kuhajte još minutu dok češnjak ne zamiriše.
  6. Završite umak: U tavu ulijte vrhnje za kuhanje, dodajte Dijon senf, temeljac u prahu i timijan. Pustite da umak lagano krčka 2-3 minute dok se ne zgusne. Maknite s vatre i umiješajte naribani parmezan. Začinite solju i paprom po ukusu.
  7. Poslužite: Pohane odreske prelijte bogatim umakom od gljiva i poslužite odmah uz pire krumpir i kuhano povrće.

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ReceptPiletina
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