Teško mu je odoljeti: Recept za pohani pileći odrezak koji svi žele probati

Australska food blogerica i autorica kuharica Nicole Maguire, poznata po profilu Simple Home Edit, ponovno je oduševila. Ovog puta u središtu pozornosti našao se bezvremenski klasik - pohani pileći odrezak u kremastom umaku od gljiva. Ovaj je recept dokaz da ponekad najjednostavnija jela izazivaju najviše oduševljenja.

Recept za pohanu piletinu s kremastim umakom od gljiva

Sastojci

Za pohanu piletinu:

1 kg pilećih prsa bez kože i kostiju

1 žličica krupne morske soli (plus dodatno za začinjavanje)

½ žličice svježe mljevenog crnog papra

75 g glatkog brašna

3 velika jaja, umućena

180 g panko mrvica

Ulje za prženje

Za kremasti umak od gljiva:

1 žlica maslinovog ulja

360 g narezanih gljiva (šampinjoni ili bukovače)

2 žlice maslaca

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

500 ml vrhnja za kuhanje

1 žličica Dijon senfa

1 žličica pilećeg temeljca u prahu (ili pola kocke)

Nekoliko grančica svježeg timijana (po želji)

35 g svježe naribanog parmezana

Sol i papar po ukusu

Priprema korak po korak

Pripremite piletinu: Svaki komad pilećih prsa prerežite vodoravno kako biste dobili tanje odreske. Začinite ih solju i paprom s obje strane. Pripremite smjesu za pohanje: U tri odvojene plitke posude stavite brašno, umućena jaja i panko mrvice. Pohajte piletinu: Svaki odrezak prvo uvaljajte u brašno (otresite višak), zatim umočite u jaja te na kraju dobro utisnite u panko mrvice sa svih strana. Pržite odreske: U velikoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Pržite piletinu u serijama, 4-5 minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatnosmeđu boju i ne bude pečena. Pečene odreske izvadite na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Pripremite umak: U istoj tavi u kojoj ste pržili piletinu (po potrebi odlijte višak ulja) dodajte maslinovo ulje i gljive. Pirjajte ih 4-5 minuta dok ne postanu zlatne. Dodajte maslac i češnjak pa kuhajte još minutu dok češnjak ne zamiriše. Završite umak: U tavu ulijte vrhnje za kuhanje, dodajte Dijon senf, temeljac u prahu i timijan. Pustite da umak lagano krčka 2-3 minute dok se ne zgusne. Maknite s vatre i umiješajte naribani parmezan. Začinite solju i paprom po ukusu. Poslužite: Pohane odreske prelijte bogatim umakom od gljiva i poslužite odmah uz pire krumpir i kuhano povrće.

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