FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAGNITUDA 5,4 /

Jak potres pogodio Egipat, vlasti poslale poruku: 'Izbjegavajte zgrade koje su oštećene'

Jak potres pogodio Egipat, vlasti poslale poruku: 'Izbjegavajte zgrade koje su oštećene'
×
Foto: EMSC

U priopćenju su vlasti pozvale stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja

3.8.2026.
6:17
Hina
EMSC
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Potres magnitude 5,4 pogodio je Egipat rano u ponedjeljak, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Prema podacima egipatskog Nacionalnog istraživačkog instituta za astronomiju i geofiziku potres je bio 38 kilometara sjeverno od grada Sueza.

Egipatski Crveni polumjesec priopćio je da zasad nema dojava o stradalima niti o materijalnoj šteti.

U priopćenju je Crveni polumjesec pozvao stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja te da prate službene obavijesti dok nadležne vlasti nastavljaju procjenjivati stanje.

PotresEgipat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike