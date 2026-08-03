Jak potres pogodio Egipat, vlasti poslale poruku: 'Izbjegavajte zgrade koje su oštećene'

Potres magnitude 5,4 pogodio je Egipat rano u ponedjeljak, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Prema podacima egipatskog Nacionalnog istraživačkog instituta za astronomiju i geofiziku potres je bio 38 kilometara sjeverno od grada Sueza.

Egipatski Crveni polumjesec priopćio je da zasad nema dojava o stradalima niti o materijalnoj šteti.

U priopćenju je Crveni polumjesec pozvao stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja te da prate službene obavijesti dok nadležne vlasti nastavljaju procjenjivati stanje.