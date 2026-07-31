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Ministarstvo se oglasilo o hrvatskim pomorcim nakon napada na tanker u Egiptu

Ministarstvo se oglasilo o hrvatskim pomorcim nakon napada na tanker u Egiptu
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Foto: Ilustracija AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a nitko zasad nije preuzeo odgovornost za napad

31.7.2026.
17:17
Hina
Ilustracija AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Deset hrvatskih državljana, članovi posade tankera koji je u srijedu pogođen dronom u Egiptu, osjećaju se dobro i nema ozlijeđenih, priopćilo je u petak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP). 

Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj mediteranskoj luci Damietti, izazvavši požar koji se proširio na obližnje plovilo, izvijestila je britanska tvrtka za pomorsku sigurnost Ambrey. 

Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a nitko zasad nije preuzeo odgovornost za napad, prenio je Reuters.

"Nadležno Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kairu stupilo je u kontakt s jednim od hrvatskih članova posade, koji je potvrdio da su svi članovi posade živi, da se osjećaju dobro te da nema ozlijeđenih", navodi se u priopćenju MVEP-a. 

Brod u vlasništvu američke tvrtke

Prema informacijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na brodu se nalazi deset hrvatskih državljana.

Dron je pogodio Energos Winter, plutajuću jedinicu za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (FSRU), izazvavši požar koji se potom proširio na drugi brod, Gaslog Salem.

Plovilo je u vlasništvu američke tvrtke Energos Infrastructure, dok tehničkim, sigurnosnim i komercijalnim upravljanjem broda upravlja američka kompanija Wilhelmsen Ship Management.

Napad se dogodio istoga dana kada su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.

DronEgipatMinistarstvo Vanjskih I Europskih Poslova
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