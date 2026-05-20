Luksuzni resort iz noćne more: Djevojčica (1) umrla nakon što se zarazila opasnom bakterijom na odmoru

Jednogodišnja djevojčica iz Velike Britanije je umrla, a još dvoje djece je se teško razboljelo, nakon što su se na odmoru u Egiptu zarazili bakterijom E.coli, prenosi Daily Mail.

Obitelj je boravila u luksuznom hotelu s pet zvjezdica Makadi Aquaviva u egipatskom gradu Hurghadi. Djevojčica je nakon povratka kući razvila hemolitički uremijski sindrom (HUS), ozbiljno stanje bubrega koje se najčešće javlja kod male djece, i umrla.

Njezini roditelji traže odgovore kako bi složili slagalicu i razumjeli kako se njihova kći zarazila u odmaralištu.

Djevojčica je u Egipat otputovala s roditeljima i šestogodišnjom sestrom krajem prosinca. Dvotjedni odmor vrijedan 6000 funti pretvorio se u noćnu moru kada se djevojčica razboljela.

Povraćala je, imala mučninu, proljev i vrućicu. Više puta su joj liječničku pomoć pružili u klinici odmarališta, no stanje joj je svakodnevno pogoršavalo.

U Britaniju je vratila 5. siječnja. Uskoro je prebačena u specijaliziranu dječju bolnicu i stavljena u induciranu komu. Preminula je tri dana kasnije.

Djeca završila u komi

"Osjećali smo se bespomoćno gledajući ju kako pati. Ne mogu opisati bol gubitka djeteta. Zaslužujemo odgovore o tome što se dogodilo našoj kćeri", izjavila je shrvana majka djevojčice za The Sun.

Zarazom su pogođene još dvije obitelji, koje surađuju sa specijaliziranom odvjetnicom za ozljede u Irwin Mitchellu.

Dvogodišnja djevojčica i šestogodišnji dječak također su razvili HUS nakon boravka u istom hotelu i još uvijek se oporavljaju.

Dječak je iskašljavao krv, a potom je stavljen na dijalizu i na respirator. Nakon tri tjedna izašao je iz bolnice, no i dalje ima problema s bubrezima i svakodnevno uzima lijekove. Kao posljedica HUS-a, koji je utjecao i na njegov mozak, dječak je morao ponovno učiti hodati i govoriti.

Treća djevojčica žalila se na teške želučane simptome. Nakon što je prebačena u bolnicu u Egiptu, privremeno je izgubila vid i prestala govoriti. Nakon što su testovi pokazali da joj bubrezi otkazuju, dijagnosticiran joj je HUS uzrokovan E.coli.

U međuvremenu je prebačena u londonsku bolnicu gdje je bila u komi. Razvila je upalu pluća i krvni ugrušak u vratu i ruci. U međuvremenu je otpuštena na kućnu njegu.

Prema riječima odvjetnika, sve troje djece prvi put se razboljelo tijekom boravka u all-inclusive resortu u Hurghadi između srpnja 2024. i siječnja ove godine.

Putovanje su rezervirali preko agencije TUI UK Limited, preko kojeg je samo prošle godine 300.000 putnika iz Britanije posjetilo Egipat.

Što je E.coli?

Agencija je naložila neovisno istragu u hotelu, koji je jednoj obitelji ponudio povrat novca.

Bakterija Escherichia coli normalni je stanovnik ljudskog probavnog sustava, ali i jedna od najčešćih uzročnika infekcija. Premda najčešće dovodi do infekcija mokraćnog i probavnog sustava, može uzrokovati i upalu žuči, upalu pluća, meningitis kod novorođenčadi, kao i teške oblike sepse.

Osim toga, može uzrokovati teški proljev, grčeve u želucu i groznicu, a simptomi traju i do dva tjedna. Djeca su posebno ugrožena jer im od te bakterije mogu zatajiti bubrezi.