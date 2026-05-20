VIRUS SE ŠIRI /

Amerikanac zaražen ebolom prebačen u europsku državu: Smješten je u posebnoj izolacijskoj jedinici

Amerikanac zaražen ebolom prebačen u europsku državu: Smješten je u posebnoj izolacijskoj jedinici
Foto: Profimedia

Posebna izolacijska jedinica u Charitéu ima specijaliziranu infrastrukturu za liječenje pacijenata s vrlo zaraznim i po život opasnim infektivnim bolestima

20.5.2026.
7:47
Hina
Američki državljanin zaražen virusom ebole prebačen je na liječenje u berlinski bolnički centar Charité, priopćilo je u srijedu njemačko ministarstvo zdravstva.

Pacijent je primljen u posebnu izolacijsku jedinicu sveučilišne bolnice nakon što se zarazio virusom u Demokratskoj Republici Kongo, gdje se ebola ubrzano širi.

Ministrica zdravstva Nina Warken izjavila je za DPA da je pomaganje partnerima nešto što njemačka vlada smatra sasvim prirodnim. Rekla je da Njemačka ima učinkovit sustav skrbi, uključujući i onaj za pacijente s visoko zaraznim bolestima.

SAD tražio pomoć

"Dobit će najbolju moguću skrb – a mi ćemo održavati najviše sigurnosne mjere”, rekla je Warken. Dodala je da su se upravo zato Sjedinjene Države obratile Njemačkoj za pomoć.

Američke vlasti zatražile su pomoć Njemačke i zbog kraćeg trajanja leta, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Pacijent je iz Ugande u Berlin prevezen posebnim zrakoplovom za prijevoz visoko zaraznih pacijenata.

Posebna izolacijska jedinica u Charitéu ima specijaliziranu infrastrukturu za liječenje pacijenata s vrlo zaraznim i po život opasnim infektivnim bolestima. Riječ je o zatvorenoj i zaštićenoj jedinici odvojenoj od redovnog bolničkog rada, čime se osigurava da nema kontakta s drugim pacijentima.

Ebola je zarazna i po život opasna infektivna bolest. Virus se prenosi fizičkim kontaktom i kontaktom s tjelesnim tekućinama.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
