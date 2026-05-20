Nogometni autoritet secirao Dalićev popis: 'Stvarnost je da je on najbolji igrač na toj poziciji!'

Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je saznala širi popis putnika za Ameriku. Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis koji ste mogli pratiti uživo putem portala Net.hr.

Na konferenciji za medije bio je i naš reporter Silvijo Maksan, koji je izborniku postavio pitanje o jednoj od tema koja posljednjih dana izaziva najviše rasprava – nedostatku igrača iz HNL-a na popisu. Retrospektivno se ističe kako su Beljo, Stojković i Mišić, kao neki od najboljih igrača lige, završili tek na pretpozivu.

U povodu te situacije obratili smo se Iliji Lončareviću, nogometnom autoritetu i iskusnom treneru koji se tijekom godina profilirao kao jedan od najpoznatijih domaćih stručnjaka, a koji ima i međunarodno iskustvo, s obzirom na to da je vodio i reprezentaciju Libije. Pitali smo ga kako on vidi aktualnu situaciju i sve izraženiji manjak igrača iz HNL-a u reprezentativnom sustavu.

Na pitanje o popisu hrvatske reprezentacije i manjku igrača iz HNL-a, kao i o nepozivanju Diona Belje, gospodin Lončarević je poručio kako više ne voli komentirati izbornikove odluke.

„To nije ni popularno, a svi smo mi na neki način izbornici i svatko ima svoju ideju. Treba pustiti Zlatka Dalića da radi svoj posao na način za koji smatra da je najbolji“, rekao je.

Osvrnuo se i na činjenicu da na popisu nema mnogo igrača iz domaćeg prvenstva, naglasivši kako to nije ništa novo u hrvatskom nogometu.

„To se nije događalo samo sada niti samo kod Dalića. Kroz povijest reprezentacije uglavnom smo imali jednog, dva ili tri igrača iz HNL-a. Čini mi se da su jedino generacije s Eura 1996. i Svjetskog prvenstva 1998. imale nešto veći broj igrača iz domaće lige. Dakle, ovo nije odstupanje od nekakvog pravila iz prošlosti.“

Dodao je kako igrači uglavnom postaju reprezentativci nakon odlaska u inozemstvo, gdje dodatno napreduju i sazrijevaju kao nogometaši.

„Naši igrači uglavnom tek u inozemnim klubovima naprave završni korak u razvoju i tada postaju kandidati za reprezentaciju. Iz HNL-a je to puno teže, iako nije nemoguće.“

Posebno se osvrnuo na Diona Belju, istaknuvši kako njegova priča nije tipična za igrača koji je cijelu karijeru proveo samo u Hrvatskoj.

„Beljo nije igrač koji je odrastao isključivo u hrvatskoj ligi. Dio razvoja prošao je i u inozemstvu, a rezultat toga je i njegova odlična sezona, možda čak i iznad svih očekivanja.“

Priznao je kako mnogi smatraju da je Beljo zaslužio mjesto na popisu, ali i podsjetio da konačnu odluku donosi izbornik.

„Svatko od nas može reći da za njega mora biti mjesta u reprezentaciji, i nitko vam zbog toga ne može prigovoriti. No, pitanje je kako izbornik vidi konkurenciju i koja su njegova prva rješenja u napadu.“

Sugovornik je dodatno pojasnio kako izbornik u ovakvim situacijama uglavnom već ima jasno definiranu hijerarhiju igrača na određenim pozicijama.

„Izbornik već zna kojim će igračima dati priliku od početka i tu nema puno prostora za eksperimente. Nema dovoljno treninga ni prijateljskih utakmica da bi se tijekom okupljanja isprobavalo previše novih opcija“, rekao je.

Naglasio je kako se mjesto u reprezentaciji često otvara tek u izvanrednim okolnostima.

„Takve situacije obično se mogu promijeniti jedino kroz ozljede ili druge nepredviđene okolnosti, kada se otvara prostor za trećeg ili četvrtog napadača.“

Dodao je kako Zlatko Dalić već ima nekoliko napadača koje je kroz prethodne kvalifikacije i ranija okupljanja provjerio te od njih dobio ono što je očekivao.

„On već ima tri ili četiri centarfora koje je kroz kvalifikacije i ranije utakmice isprobao, a oni su mu na to dobro odgovorili. U tom smislu teško je nešto posebno zamjeriti.“

Ipak, ponovno se osvrnuo na Diona Belju i istaknuo kako smatra da je svojim igrama zaslužio ozbiljnije razmatranje.

„Beljo je trenutačno u vrlo dobroj formi i sigurno je jedan od igrača za koje mnogi smatraju da se moglo pronaći mjesto na popisu reprezentacije.“

Na pitanje o usporedbi s Josipom Mišićem, Lončarević je rekao kako ga mnogi smatraju jednim od najboljih igrača HNL-a ove sezone te se osvrnuo na izbornikovu izjavu da ga ranije nije zvao i kako se treba okretati budućnosti.

„Prvi put kada dolazite na Svjetsko prvenstvo u Americi, nema neke druge budućnosti. Tek nakon Svjetskog prvenstva u Americi dolazi budućnost malo dalje, je li tako? Ta se budućnost na neki način stvara već godinama, stvara se sada, ali to je nešto drugo. Pitanje je odgovara li taj igrač kvalitetom i potrebama reprezentacije. Ja osobno smatram da da, i da boljeg igrača Hrvatska nema ni na vidiku za tu poziciju, ali je pitanje kako o tome razmišlja izbornik, odnosno treba li mu takav igrač. To nema nikakve veze s njegovim godinama, ni s 31 godinom.“

Kada smo se nadovezali na Dalićeve riječi o Mišiću i kako je 'prošao' njegov vlak, Lončarević je naglasio:

„On je u tom statusu, i to se na neki način nije smjelo tako obrazložiti jer nema veze sa stvarnošću. Stvarnost je da je on najbolji vezni igrač na toj poziciji. Apsolutno je i najbolji igrač Hrvatske lige ove sezone, pa čak i usporedbi s Beljom. Dinamo uvelike ovisi o njemu i ne bi napravio ono što je napravio bez njega. To je jedina istina kojom se treba voditi.“

„Ako ga izbornik i trener ne vidi u svom poimanju nogometne igre, momčadi i sustava, onda tu sve završava. Nije bilo potrebno dodavati rečenicu da ga se do sada nije pozivalo jer ga trener nije vidio. To je problem i tu treba stati, to je završena priča.“

Zaključno je istaknuo kako ne treba stvarati pritisak oko takvih odluka.

„Takvih slučajeva ima dosta u karijeri. Ne treba oko toga stvarati paniku niti pred Svjetsko prvenstvo izborniku stavljati na leđa baš sve, pa i ono što je možda greška. Treba dati mir reprezentaciji da se priprema.“

U završnici je Lončarević poručio i kako javnost gleda na nedstatak HNL igrača u reprezentaciji:

„Malo je to prenapregnuto, ja osobno ne bih oko toga radio nikakvu paniku. Igrači o kojima smo sada pričali trebaju se koncentrirati i usmjeriti na iduću sezonu i svoj daljnji razvoj. Izbornik, tko god to bio – bilo Zlatko ili netko drugi – sigurno će ih uzeti u obzir.“