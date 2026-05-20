Lara iz Lelekica progovorila o strašnom događaju od prije dvije godine: 'Jedva sam preživjela'

Lara Brtan (20), članica popularne ženske grupe Lelek koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, dirljivom je objavom na Instagramu otkrila nevjerojatnu pozadinu svog puta do velike pozornice. Samo dvije godine prije nastupa u finalu, njezin se život nalazio na rubu, a priča o njezinoj borbi i ustrajnosti inspirirala je mnoge.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Prije dvije godine, moj se život potpuno promijenio u samo jednoj noći. Tek što sam napunila 18 godina, i umjesto da uživam u svojoj posljednjoj godini srednje škole i razmišljam o budućnosti, našla sam se u bolnici nakon užasne prometne nesreće koju sam jedva preživjela. Sve što sam znala odjednom je stalo. Cijeli moj svijet okrenuo se naglavačke i dugo nisam znala kako će moja budućnost uopće izgledati.

Godina 2024. je bila jedna od najtežih, najčudnijih godina u mom životu koja ga je najviše promijenila. Ali nekako, usred sve te boli i neizvjesnosti, život mi je pružio drugu priliku. Te iste godine dobila sam priliku postati dio ženske grupe, i iako nisam imala pojma kamo će me to odvesti, odlučila sam riskirati i vjerovati procesu. Sada, dvije godine kasnije, stojim ovdje kao dio te iste grupe i pripala nam je čast predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Iskreno, da mi je netko to rekao dok sam ležala u tom bolničkom krevetu, nikada mu ne bih vjerovala. Život funkcionira na tako neočekivane načine. Ludo je kako se sve može brzo promijeniti.

Gledajući unatrag, shvaćam da me svaki težak trenutak, svako slomljeno srce, svaki neuspjeh i svaki izazov oblikovao u osobu kakva sam danas. Koliko god su neki dijelovi mog putovanja bili bolni, zahvalna sam na svemu tome jer me dovelo ovdje. Eurovizija je uistinu bila jedno od najljepših i najnezaboravnijih iskustava u mom životu. Beskrajno sam zahvalna svojim curama, svakoj osobi koju sam upoznala na tom putu i svima s kojima sam imala priliku dijeliti pozornicu i ovo putovanje. Ove uspomene ostat će sa mnom zauvijek. Ponekad u datom trenutku ne razumijemo zašto nam se određene stvari događaju, ali s vremenom sve počne dobivati smisao. Uistinu vjerujem da Bog ima plan za svakoga, a Njegov je plan nekako bio veći i ljepši od svega što sam mogla zamisliti za sebe."

Podsjetimo, grupa Lelek koju, uz Laru, čine Inka, Marina, Korina i Judita, na Eurosongu u Beču osvojila je 15. mjesto.